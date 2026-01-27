Berlinguer, vita trascorsa e vita presente

Due giornalisti toscani, Susanna Cressati e Simone Siliani, hanno firmato un saggio sulla vita politica dello storico leader del PCI

LIVORNO — Esce il prossimo 24 novembre, per Maschietto Editore, sugli scaffali delle principali librerie italiane, il saggio Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente scritto a quattro mani da Susanna Cressati e Simone Siliani (pag. 253, € 22,00).

Il libro sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 23 novembre, alle ore 18, presso la Feltrinelli a Livorno (Via di Franco, 13) durante un incontro cui parteciperanno, oltre agli autori, anche la giornalista Silvia Biondi e il consigliere del presidente della Regione Toscana Gianfranco Simoncini.

Venerdì 25 novembre l’appuntamento si sposta alla Feltrinelli RED di Firenze (Piazza della Repubblica) dove, alle ore 18.30, interverranno Gianni Cuperlo, parlamentare, membro della Direzione Nazionale PD e Tomaso Montanari, storico dell’arte ed editorialista.

Il viaggio dei due autori, di cui la postfazione di Maurizio Maggiani dal titolo Come Garibaldi è naturale suggello, si snoda in quindici capitoli ricchi di immagini toccando le corde più importanti del pensiero berlingueriano. Attraverso contributi e interviste a personalità della vita politica e culturale italiana – da Gianni Cuperlo a Pietro Folena, da Maurizio Landini, Ferdinando Adornato, Enrico Rossi, Nadia Urbinati a Vannino Chiti, Wlodek Goldkorn, Francesca Chiavacci e molti altri - si torna a ragionare sull’attualità di temi come la questione morale, l’austerità, i modelli di consumo, giustizia, equità globale, la centralità del lavoro e altre intuizioni politiche, “pensieri lunghi” dello statista italiano che, mutatis mutandis, potrebbero trovare terreno fertile ancora oggi.

“Abbiamo inteso togliere il leader del Pci da un’aura di laica santità – dichiarano Cressati e Siliani – per restituire l’immagine di un uomo capace di indagare i prodromi di un mondo che stava transitando verso nuovi paradigmi, che avrebbero chiamato la politica a prove decisive”. Il secondo Berlinguer, questa la tesi di fondo, che venne dopo il fallimento del compromesso storico, attento ai movimenti nascenti che avrebbero cambiato per sempre la società e la politica - pacifismo, ambientalismo, emancipazione femminile, etc... - non è affatto sconfitto e ha cercato, anzi, di riconnettere la politica all’Italia e al suo futuro. Che le parole di Berlinguer contenessero chiavi interpretative, idee e strumenti validi per la scena attuale è squadernato in 253 pagine di straordinaria concretezza valide per un confronto con la realtà contemporanea e per capire l’importanza di un passato non tutto da ‘rottamare’.