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Attualità Domenica 13 Settembre 2026 ore 15:15

Cane rischia di annegare in un pozzo

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È stato salvato e rianimato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Ora è in una clinica veterinaria



COLLESALVETTI — Nella giornata di ieri, sabato 12 Settembre alle ore 12 circa, i vigili del fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti per soccorrere un cane caduto in un pozzo che stava per annegare. Il soccorso è avvenuto nel territorio di Collesalvetti.

L'animale è stato tratto in salvo attraverso l'utilizzo delle tecniche speleo alpino fluviali (SAF) e una volta recuperato il personale dei vigili del fuoco sul posto ha provveduto ad effettuare le tecniche di primo soccorso. 

L'animale è stato poi affidato alle cure di una clinica veterinaria.

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