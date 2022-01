Cure palliative, ecco il Salottino di Patrizia

Lo spazio allestito nel reparto livornese in memoria di Patrizia Corsini, è dedicato ai colloqui con pazienti e familiari

LIVORNO — Nel reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno è stato inaugurato il “salottino di Patrizia” uno spazio allestito in memoria di Patrizia Corsini, deceduta nel 2019 dopo essere stata accompagnata dal servizio negli ultimi mesi di vita.

“L'allestimento – ricordano la primaria Costanza Galli e la coordinatrice infermieristica Barbara Bedina – era avvenuto nei primi mesi dello scorso anno, ma le ben note vicende legate al Covid ci avevano impedito, fino ad oggi, di ufficializzare lo spazio. E soprattutto di ringraziare adeguatamente la famiglia di Patrizia e in particolare la sorella Giovanna che ha seguito tutta la procedura che ha portato alla donazione. L’idea, condivisa con la famiglia, era quella di allestire uno spazio accogliente da dedicare ai colloqui con pazienti e familiari: un ambiente funzionale e informale che potesse ridurre al massimo la sensazione di trovarsi in una struttura sanitaria e far vivere nel modo più confortevole possibile”.