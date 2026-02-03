Torna il servizio militare in Europa, in Germania partite le nuove «cartoline»: i Paesi in prima linea
Politica Lunedì 05 Dicembre 2016 ore 06:41
Livorno e Collesalvetti per il no
Affluenza record in entrambi i centri per il referendum costituzionale. Il no ha prevalso in maniera abbastanza netta
LIVORNO — A Livorno il no ha ottenuto il 52,21% dei voti contro il 47,79% del sì. 47.837 elettori contro 43.791.
A Collesalvetti 51,4% per il no contro il 48,6% del sì.
A Capraia Isola il sì ha prevalso per quattro voti di vantaggio.
"Orgoglioso del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Grato per quanto abbiamo provato a fare, insieme. Finisce, giustamente, seriamente, l'esperienza di questo Governo", è stato il commento su facebook del sindaco di Collesalvetti Lorenzo Bacci, renziano doc, mentre il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin ha auspicato nuove elezioni.
