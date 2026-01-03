La Befana si cala dal campanile

In tanti a Livorno ad aspettare la Befana che si è calata dall'alto per portare i dolci ai bambini grazie ai vigili del fuoco

LIVORNO — A Livorno la Befana, oggi pomeriggio verso le 15 e 39 è apparsa sul campanile del Duomo e grazie, all'aiuto del nucleo specializzato in tecniche di soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, si è calata giù a terra attraverso una teleferica.

La Befana, impersonata da un vigile del fuoco, è così atterrata sulla piazza sottostante al campanile per la gioia dei più piccoli.

Poi si è messa a distribuire dolci ai numerosi bambini presenti che la aspettavano.