Attualità Domenica 05 Gennaio 2025 ore 20:39
La Befana si cala dal campanile
In tanti a Livorno ad aspettare la Befana che si è calata dall'alto per portare i dolci ai bambini grazie ai vigili del fuoco
LIVORNO — A Livorno la Befana, oggi pomeriggio verso le 15 e 39 è apparsa sul campanile del Duomo e grazie, all'aiuto del nucleo specializzato in tecniche di soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, si è calata giù a terra attraverso una teleferica.
La Befana, impersonata da un vigile del fuoco, è così atterrata sulla piazza sottostante al campanile per la gioia dei più piccoli.
Poi si è messa a distribuire dolci ai numerosi bambini presenti che la aspettavano.
