Domenica 04 Gennaio 2026
Attualità Domenica 05 Gennaio 2025 ore 20:39

La Befana si cala dal campanile

In tanti a Livorno ad aspettare la Befana che si è calata dall'alto per portare i dolci ai bambini grazie ai vigili del fuoco



LIVORNO — A Livorno la Befana, oggi pomeriggio verso le 15 e 39  è apparsa sul campanile del Duomo e grazie, all'aiuto del nucleo specializzato in tecniche di soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, si è calata giù a terra attraverso una teleferica.

La Befana, impersonata da un vigile del fuoco, è così atterrata sulla piazza sottostante al campanile per la gioia dei più piccoli.

Poi si è messa a distribuire dolci ai numerosi bambini presenti che la aspettavano.

