La nave Vespucci ha ripreso il mare

Al via la Campagna d'istruzione 2021 per gli allievi ufficiali della prima classe dell'Accademia Navale della Marina Militare

LIVORNO — Al via ieri la Campagna d'Istruzione 2021 per 118 allievi ufficiali della prima classe dell'Accademia Navale, chiamati a bordo dell'Amerigo Vespucci, veliero, nave scuola e gioiello della Marina Militare Italiana. Alla cerimonia, al porto di Livorno, ha partecipato anche la sottosegretaria al Ministero della Difesa, Stefania Pucciarelli.

"Celebriamo questo giorno così importante alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Cavo Dragone, di autorità civili, militari e religiose e dei familiari degli Allievi Ufficiali - ha detto Pucciarelli -. Oggi ha inizio il lungo viaggio durante il quale gli allievi affronteranno il mare per la prima volta, imparando a vivere insieme, formando lo spirito di gruppo, fondamentale per diventare un equipaggio. Sono certa che nel corso della carriera sapranno dimostrarsi sempre all'altezza delle aspettative del nostro amato Paese, facendo onore alle tradizioni di rettitudine e professionalità dei predecessori".

In conclusione i ringraziamenti per "il Comandante di Nave Vespucci, Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, e tutto il suo equipaggio, per i preziosi insegnamenti che sapranno offrire ai nostri allievi nel corso di questa campagna d’istruzione. A tutti gli Allievi Ufficiali rivolgo il mio più caloroso ringraziamento per avermi reso partecipe del clima toccante di questa cerimonia e il più marinaro auspicio di Buon Vento!"

E, come ogni anni, la partenza della nave Vespucci è stata salutata con orgoglio dalla città di Livorno e da tutta la Toscana. "Prende il mare da Livorno la nave più bella del mondo, l'affascinante veliero Amerigo Vespucci salpa con i 118 allievi dell’Accademia Navale. Buon vento!" ha scritto il presidente della Toscana, Eugenio Giani.