Venerdì 23 Gennaio 2026
"Introdurre il reato di omicidio sul lavoro" "Una spirale di dolore che va fermata" "Attendiamo esito delle indagini" Incidente mortale sul lavoro, "necessario agire"
Lavoro Venerdì 18 Ottobre 2019 ore 14:29

Lavoro in sicurezza, nuova struttura nel porto

Inaugurazione sede Rlss in porto. Soddisfazione dei lavoratori, del presidente dell'Autorità di Sistema e dell'Assessora alla Portualità Bonciani



LIVORNO — Inaugurata la sede della RLSS, all'interno del porto di Livorno, nell'ex magazzino Tabacchi al Varco Valessini, punto di riferimento di tutti i lavoratori del porto per la sicurezza sul lavoro in porto e la prevenzione di incidenti. 

L'evento è avvenuto alla presenza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale Corsini e dall'assessora alla portualità Barbara Bonciani. In rappresentanza della Regione Toscana la dottoressa Bianco. Presenti, oltre ai lavoratori , anche Capitaneria di Porto, Asl, Confindustria, sindacati. 

Come illustra l'assessora Bonciani “L'inaugurazione di questa sede rappresenta un primo passo di grande importanza nel processo volto alla riduzione degli infortuni sul lavoro e al miglioramento dell'organizzazione aziendale finalizzata alla prevenzione dei rischi sul lavoro in ambito portuale”. L'assessora ha proseguito dicendo che “Il tema della sicurezza e dei rischi in ambito portuale è di grande rilevanza, l'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per la consegna da parte del presidente Corsini della sede di RLSS di sito, intendendolo un primo passo importante per la promozione ed il consolidamento delle azioni e delle politiche volte alla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

