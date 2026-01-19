Montenero, celebrata la patrona della Toscana

Presenti i vertici della Regione e le istituzioni locali da Aulla a Grosseto per la tradizionale cerimonia

LIVORNO — Si celebra oggi, 15 Maggio, la Festa della Madonna di Montenero, Patrona della Toscana. Un appuntamento di spiritualità, una tradizione di devozione popolare che si rinnova e, secondo il presidente della Regione che ha partecipato alle celebrazioni insieme al presidente del Consiglio Regionale e a tanti sindaci della Toscana, un esempio di coesione attorno ai valori civili della Toscana, per una società che non lascia indietro nessuno.

Al Santuario della Madonna delle Grazie, alla messa officiata dal Vescovo di Livorno Simone Giusti, era presente il Gonfalone della Regione con numerosi Gonfaloni dei Comuni toscani.



Secondo il presidente della Regione il significato che da sette secoli fa della Madonna di Montenero un riferimento sul piano spirituale per i deboli e i fragili, è anche riferimento civile dei nostri Comuni.

Non a caso nella galleria del Santuario trovano posto gli stemmi di tutti i 273 Municipi toscani ed è molto bello che ogni anno questi sentano il bisogno di rinnovare i propri simboli e apporli nel santuario. Quest’anno di questa cerimonia tutta civile sono stati protagonisti 14 Comuni, da Aulla a Grosseto, passando per Campi Bisenzio, duramente colpito dall’alluvione del novembre 2023. In questa giornata c’è dunque la sintesi dei valori più autentici e più belli su cui si fondano le nostre comunità, ha concluso il presidente della Regione.

Un ringraziamento particolare dalla Regione per la capacità di coinvolgimento che questa solennità ha assunto negli anni è stato rivolto a S.E. Mons. Giusti, alla comunità, a tutti i sindaci intervenuti a cominciare dal primo cittadino di Livorno e al Comune di Fucecchio che con la Proloco ha realizzato la tradizionale infiorata.