Oceani in fiamme, ecco il convegno

L'iniziativa è organizzata da Lions Club e Marevivo per riflettere sui cambiamenti climatici e sulle azioni per contrastarli

LIVORNO — "Oceani in fiamme", un nome shock per un convegno organizzato dal Dipartimento Ambiente del Lions International in collaborazione con Marevivo. Partendo dal riscaldamento degli oceani per il riscaldamento che accumulano, sarà affrontato il tema del cambiamento climatico dal punto di vista del mare.

Gli oceani assorbono gran parte del calore in eccesso intrappolato nell’atmosfera a causa dell’effetto serra.

Questa azione da un lato rallenta il riscaldamento dell’atmosfera, ma dall’altro trasforma profondamente e inesorabilmente l’oceano stesso. Acidificazione, innalzamento del livello medio del mare, intensificazione delle tempeste tropicali, ondate di calore marine sono fra gli effetti più importanti, con conseguenze destinate a pesare nei secoli futuri.

Nel convegno, fra gli altri, ci sarà anche uno zoologo ed ecologo di fama internazionale, Ferdinando Boero, che si occupa di biodiversità marina e funzionamento degli ecosistemi, sostenibilità, filosofia della scienza e comunicazione scientifica.

Il convegno, previsto per il giorno sabato 25 Maggio dalle ore 9, si svolge in un luogo straordinario, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, a Livorno in Via Roma, 234 all’interno di Villa Henderson, un’antica residenza settecentesca.

Qui di seguito l'elenco degli interventi