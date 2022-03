Cosa ci guadagna la Cina dalla guerra di Putin? Cosa ci guadagna la Cina dalla guerra di Putin?

Cronaca venerdì 04 marzo 2022 ore 11:46

Precipita dalla nave da crociera e finisce in mare

Soccorsi in porto (foto di repertorio)

L'allarme per un uomo in mare è scattato attorno alle 6 di mattina sulla nave Viking Sky, ormeggiata in porto. Immediati i soccorsi

LIVORNO — Questa mattina, attorno alle 6, sulla nave da crociera Viking Sky ormeggiata in porto è scattato l'allarme per un uomo finito in mare. I soccorsi, immediati, hanno permesso di portarlo in salvo nel giro di circa 15 minuti. A salvare l'uomo, un marittimo di 27 anni di nazionalità indonesiana, sarebbero stati i colleghi in servizio sulla nave, che si trova alla calata Sgarallino. Il 27enne è stato portato al pronto soccorso in codice rosso con un'ambulanza della Misericordia di Livorno. Dopo un volo di circa 10 metri, avrebbe rischiato l'annegamento e l'assideramento,