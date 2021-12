Rivali in campo ma uniti nel dono

Tamponi in farmacia, tre ore in fila: «Lo faccio per amore»

Il 29 dicembre tanti rugbisti livornesi andranno a donare il sangue. L'appello raccolto da Livorno Rugby e Lions Amaranto

LIVORNO — Il 29 Dicembre tanti rugbisti livornesi andranno a donare il sangue in occasione del Donazione ovale day. L'iniziativa coinvolge il Livorno Rugby e il Lions Amaranto, ma anche tanti appassionati dai 18 anni in su.

Le squadre delle varie società cittadine hanno accolto così l’invito di Fabrizio Bernini, responsabile del gruppo Avis Rugby Livorno.

“Lo so - illustra Bernini - che non manca il giusto pepe e la giusta rivalità tra gli appassionati delle varie squadre di rugby livornesi. Ma, al di là del sano campanilismo e del logico attaccamento ai colori sociali dei giocatori protagonisti del derby di B giocato, di fronte a tanti sportivi, lo scorso 12 Dicembre, tra i Lions Amaranto ed il Livorno Rugby, è bello riunire le forze per qualcosa di ben più nobile di una partita, sia pur tanto delicata e attesa. Così come ci insegna lo sport della palla ovale, i valori vanno al di là dei punti in palio. E allora, più che mai visto che ora nel corso delle festività di Natale, anche a livello agonistico, è prevista una lunga pausa, è bello che un grande gruppo di rugbisti, del Livorno e dei Lions, si presenti compatto al centro trasfusionale”.

“Pochi mesi fa - aggiunge- hanno fatto notizia numerosi giovanissimi tesserati Lions, attivi nel Granducato under 19, poco più che maggiorenni, che, con vari accompagnatori, hanno donato il loro sangue. Ecco, l’appello che abbiamo rivolto non vuole coinvolgere solo i giocatori delle due prime squadre cittadine, ma tutti coloro, anche giovanissimi e magari i loro parenti più stretti, che orbitano nell’ambiente”.