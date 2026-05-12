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Sclerosi multipla, Moscato all'incontro Aism

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Il primario Moscato

Il primario di Neurologia sarà fra i protagonisti della giornata di studio e aggiornamento



LIVORNO — Ci saranno anche gli specialisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest tra i protagonisti dell’evento “Sclerosi multipla: aggiornamenti e presa in carico”, in programma a Livorno venerdì 16 Maggio, dalle ore 15,30 alle 18, al Grand Hotel Palazzo di viale Italia.


L’iniziativa, organizzata dalla sezione provinciale livornese della Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, rappresenta un importante momento di approfondimento dedicato alle terapie, ai percorsi di cura e all’organizzazione dell’assistenza sul territorio per le persone affette da sclerosi multipla.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali, alle ore 16 è previsto l’intervento di Gianluca Moscato, primario dell’Unità operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia degli Ospedali Riuniti di Livorno, che illustrerà organizzazione e funzionamento del Centro Sclerosi multipla livornese.

Alle 16,30 seguirà una panoramica sulle attuali terapie disponibili, affidata a Cristina Fioretti, responsabile del Centro Sclerosi multipla di Livorno, e alla neurologa Barbara Nucciarone.

L’incontro proseguirà con la presentazione delle attività della sezione Aism di Livorno a cura dei volontari dell’associazione, seguita dal dibattito finale e dalle conclusioni.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto e informazione rivolta a pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini interessati, con l’obiettivo di approfondire le più recenti prospettive terapeutiche e rafforzare la rete territoriale di presa in carico della sclerosi multipla. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.

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