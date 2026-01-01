Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 02 Gennaio 2026
Attualità Lunedì 01 Gennaio 2024 ore 10:03

Ultima nata nel 2023 e primo nato 2024

Foto di archivio

Ecco i bimbi che con la loro nascita hanno salutato il vecchio anno e hanno dato il benvenuto all'anno nuovo



LIVORNO — L'ultima bambina nata nel 2023 all'ospedale di Livorno è Eva Billotti, nata alle ore 18,45 del 28 Dicembre, genitori Maria Teresa Parisi e Davide Billotti. 

Il primo nato del 2024 è invece il piccolo  Sebastian Salvadori Becacci, nato alle ore 1.04, genitori Laura Salvadori e Alessandro Beccacci. 

All'ospedale di Livorno nel 2023 ci sono stati 790 parti e 785 nascite.

Tanti auguri ai piccoli e ai loro genitori!

