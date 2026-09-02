Dengue, come difendersi dalle zanzare

Per tutto il mese di Settembre la presenza di zanzare tigre può essere ancora significativa. Ecco le dritte dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

PROVINCIA DI LIVORNO — A seguito di alcuni recenti casi di Dengue segnalati sul territorio regionale e anche in provincia di Livorno, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha voluto evidenziare come sia importante mantenere alta la prevenzione contro le zanzare, in particolare nei confronti della zanzara tigre (Aedes albopictus), che può trasmettere malattie virali come, appunto, la Dengue.

Con la fine dell’estate e per tutto il mese di Settembre la presenza di zanzare tigre può essere ancora significativa, soprattutto se le temperature continueranno a restare alte. Per questo è importante non abbassare la guardia e continuare ad adottare comportamenti semplici ma efficaci, sia negli spazi pubblici sia in quelli privati. Una parte importante della prevenzione spetta ad ognuno di noi quotidianamente, a casa, nei giardini, sui terrazzi e nelle aree condominiali. Le zanzare, infatti, si riproducono facilmente nei piccoli ristagni d’acqua. Per questo si raccomanda di svuotare regolarmente sottovasi, secchi, innaffiatoi e altri contenitori lasciati all’aperto; di cambiare spesso l’acqua nelle ciotole degli animali e svuotare le piscine gonfiabili quando non vengono utilizzate; di coprire cisterne e contenitori usati per raccogliere l’acqua piovana; di tenere pulite fontane, tombini, griglie e piccole vasche.

Un’indicazione importante è inoltre quella di proteggersi dalle punture con repellenti, zanzariere e indumenti lunghi e chiari.

Per limitare la diffusione delle arbovirosi, tra cui la Dengue, restano poi essenziali anche gli interventi di disinfestazione, in particolare la lotta larvicida, che è il metodo più efficace perché interviene prima che le zanzare diventino adulte. È altrettanto importante individuare e trattare tempestivamente i focolai larvali, così come monitorare e contenere i casi segnalati sul territorio.

“La prevenzione della Dengue e delle altre malattie trasmesse dalle zanzare richiede attenzione costante e una collaborazione concreta tra servizi sanitari, istituzioni e cittadini. Come Azienda sanitaria siamo impegnati nel monitoraggio epidemiologico e nella gestione tempestiva dei casi, ma la prevenzione si gioca anche nei comportamenti quotidiani. Eliminare i ristagni d’acqua e curare con attenzione gli spazi privati è un gesto semplice, ma fondamentale per proteggere la salute di tutta la comunità", ha concluso la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani.

Chi viaggia verso aree considerate a rischio dovrebbe informarsi prima della partenza sulla presenza di malattie trasmesse da vettori, anche attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it, e può rivolgersi ai servizi di medicina dei viaggi della propria Azienda sanitaria per conoscere le precauzioni da adottare.