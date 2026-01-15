Attualità Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 12:00
Le feste livornesi sbarcano in Sardegna
Organizzatori di feste tradizionali italiane e francesi a confronto per concludere un percorso durato 2 anni
PROVINCIA DI LIVORNO — Feste tradizionali, sagre e rievocazioni storiche come vero e proprio motore di promozione del territorio all’estero. È ciò che emergerà dalla 3 giorni di lavori che dal 15 al 17 Gennaio si svolgerà a Cagliari, con l’incontro di organizzatori di feste provenienti da Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e Var (Francia del Sud): un vero e proprio evento di confronto a conclusione del percorso di cooperazione transfrontaliera delineato dal progetto europeo Quality Made Festa.
Il progetto, finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, coinvolge infatti 5 regioni tra Italia e Francia in azioni di promozione di territori meno conosciuti attraverso la valorizzazione di feste tradizionali, eventi rappresentativi della cultura locale, percorsi turistici dedicati a visitatori rispettosi della comunità che li ospita: partito il 1 Marzo 2024, si concluderà a Febbraio 2026 dopo 2 intensi anni dedicati allo sviluppo di fiere, enogastronomia, sostenibilità, turismo e artigianato, come elementi di sviluppo sociale ed economico che vanno sempre più valorizzati e custoditi nella loro unicità.
Quattro le feste toscane, vere e proprie portabandiera della tradizione, tutte livornesi, selezionate nell’ambito del progetto QM Festa, un grande tesoro di conoscenze antiche, storia, tradizione, cultura e sapori locali che si affacciano su uno scenario internazionale: sono il Palio Marinaro di Livorno, la Sagra del Cinghiale di Suvereto, le Feste di Ottobre di Sassetta e Castagneto a Tavola di Castagneto Carducci.
Queste, e altre 15 feste tradizionali sono quindi state, negli ultimi due anni, protagoniste di azioni di comunicazione, eventi di scambio e collaborazione internazionale, un vero e proprio richiamo per turisti attenti a cercare luoghi unici ed esperienze autentiche.
Durante gli incontri a Cagliari, ospiti alla Sa Manifattura, gli organizzatori toscani assisteranno, tra le altre cose, alla presentazione dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto QM Festa (video promozionali delle feste e dei territori, una app dedicata, una guida di viaggio gratuita), oltre che a momenti di restituzione dei risultati emersi dai tavoli di lavoro cui hanno preso parte a Genova lo scorso marzo 2025.
Si svolgeranno inoltre dei tavoli di lavoro dedicati ad argomenti come “Il tema della Festa presente nel tempo e come elemento di attrattività del territorio” e “Le feste Quality Made, una rete di cooperazione”.
A conclusione dei lavori, sabato 17 gennaio si terrà l’importante momento della firma del protocollo di applicazione della strategia per lo sviluppo del prodotto integrato “Festa”.
