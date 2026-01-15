Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:30 METEO:LIVORNO10°13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Giovedì 15 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Le feste livornesi sbarcano in Sardegna Disabilità, bandi per progetti di autonomia Eros e Bimba in cerca di famiglia Ultranovantenne truffata, denunciata una giovane
corriere tv
Putin e la storia (la verità sulla guerra affiora anche in Russia)
Putin e la storia (la verità sulla guerra affiora anche in Russia)

Attualità Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 12:00

Le feste livornesi sbarcano in Sardegna

Condividi

Organizzatori di feste tradizionali italiane e francesi a confronto per concludere un percorso durato 2 anni



PROVINCIA DI LIVORNO — Feste tradizionali, sagre e rievocazioni storiche come vero e proprio motore di promozione del territorio all’estero. È ciò che emergerà dalla 3 giorni di lavori che dal 15 al 17 Gennaio si svolgerà a Cagliari, con l’incontro di organizzatori di feste provenienti da Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e Var (Francia del Sud): un vero e proprio evento di confronto a conclusione del percorso di cooperazione transfrontaliera delineato dal progetto europeo Quality Made Festa.

Il progetto, finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, coinvolge infatti 5 regioni tra Italia e Francia in azioni di promozione di territori meno conosciuti attraverso la valorizzazione di feste tradizionali, eventi rappresentativi della cultura locale, percorsi turistici dedicati a visitatori rispettosi della comunità che li ospita: partito il 1 Marzo 2024, si concluderà a Febbraio 2026 dopo 2 intensi anni dedicati allo sviluppo di fiere, enogastronomia, sostenibilità, turismo e artigianato, come elementi di sviluppo sociale ed economico che vanno sempre più valorizzati e custoditi nella loro unicità.

Quattro le feste toscane, vere e proprie portabandiera della tradizione, tutte livornesi, selezionate nell’ambito del progetto QM Festa, un grande tesoro di conoscenze antiche, storia, tradizione, cultura e sapori locali che si affacciano su uno scenario internazionale: sono il Palio Marinaro di Livorno, la Sagra del Cinghiale di Suvereto, le Feste di Ottobre di Sassetta e Castagneto a Tavola di Castagneto Carducci.


Queste, e altre 15 feste tradizionali sono quindi state, negli ultimi due anni, protagoniste di azioni di comunicazione, eventi di scambio e collaborazione internazionale, un vero e proprio richiamo per turisti attenti a cercare luoghi unici ed esperienze autentiche.

Durante gli incontri a Cagliari, ospiti alla Sa Manifattura, gli organizzatori toscani assisteranno, tra le altre cose, alla presentazione dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto QM Festa (video promozionali delle feste e dei territori, una app dedicata, una guida di viaggio gratuita), oltre che a momenti di restituzione dei risultati emersi dai tavoli di lavoro cui hanno preso parte a Genova lo scorso marzo 2025.

Si svolgeranno inoltre dei tavoli di lavoro dedicati ad argomenti come “Il tema della Festa presente nel tempo e come elemento di attrattività del territorio” e “Le feste Quality Made, una rete di cooperazione”. 

A conclusione dei lavori, sabato 17 gennaio si terrà l’importante momento della firma del protocollo di applicazione della strategia per lo sviluppo del prodotto integrato “Festa”.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il governatore della Toscana Eugenio Giani appoggia la candidatura del Comune di Livorno
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Le feste livornesi sbarcano in Sardegna

Attualità

Disabilità, bandi per progetti di autonomia

Attualità

Eros e Bimba in cerca di famiglia

Cronaca

Ultranovantenne truffata, denunciata una giovane