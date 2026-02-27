Ciclovia Tirrenica, nel 2023 gli appalti per il tratto toscano

Le indagini geognostiche, poi si approverà il progetto del primo lotto del tracciato da 420 chilometri dal confine con la Liguria a quello col Lazio

FIRENZE — Circa 420 chilometri da percorrere in sella a una bicicletta dal confine con la Liguria a quello con il Lazio costeggiando il mare: è la Ciclovia Tirrenica il cui progetto per il primo lotto, quello a Fosdinovo in Lunigiana, si avvicina all'approvazione. Ormai mancano solo le indagini geognostiche per arrivare al via libera definitivo del primo pezzetto dell’intero tratto toscano che va dal comune di Carrara, al confine con la Liguria, al Comune di Capalbio, al confine con il Lazio.

Intanto però non si sta con le mani in mano, e la giunta regionale ha approvato una delibera contenente lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Regione Liguria e Comune di Fosdinovo per l’integrazione e l’approvazione del progetto definitivo del lotto 1A – Fosdinovo della Ciclovia Tirrenica. L’accordo di programma disciplinerà i reciproci impegni dei tre firmatari sulle ulteriori fasi di realizzazione degli interventi.

Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione degli appalti dei lavori entro il 31 Dicembre 2023 e la realizzazione degli interventi entro il 30 Giugno 2026. Per arrivare a questo risultato sarà necessario approvare il progetto definitivo entro il 28 Febbraio 2023. E’ per questo motivo che le indagini geognostiche dovranno essere affidate entro la fine di quest'anno e la progettazione definitiva entro il 28 Febbraio 2023.

Le indagini geognostiche ancora necessarie hanno un costo di 25.000 euro, che la Regione Toscana ha finanziato con la stessa delibera relativa al testo dell’accordo di collaborazione.

L'itinerario toscano della ciclovia Tirrenica

“Dal 2014 ad oggi - ha illustrato l'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli - abbiamo destinato risorse che sono transitate dal bilancio regionale per 36,5 milioni di euro, dei quali 22 milioni da fondi comunitari, 9,8 provenienti da fondi statali e 4,7 dal nostro bilancio. Alla fine avremo sviluppato adeguatamente i circa 420 chilometri che rappresentano il tratto toscano, quello di nostra competenza, del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, cioè compiremo un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un sistema di mobilità alternativo e a bassissimo impatto. Siamo anche orgogliosi che la Toscana sia stata individuata come capofila per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica”.

“La realizzazione della Ciclovia Tirrenica - ha aggiunto ancora l'assessore - consentirà la valorizzazione, ai fini turistici e culturali, della porzione costiera del nostro territorio. Si tratta di un programma ambizioso per la cui realizzazione stiamo lavorando con grande determinazione e, in questo caso, in perfetta sintonia con la Regione Liguria e con gli enti locali toscani interessati”.