Sciopero polizia locale, vigili toscani in piazza

Sciopero nazionale indetto dai sindacati della polizia locale per chiedere maggiori tutele sul lavoro nella legge quadro di riforma del servizio

FIRENZE — Sciopero della polizia locale in tutta Italia, per la Toscana presidio a Firenze davanti alla prefettura e davanti alla sede della Regione Toscana in piazza Duomo.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di categoria contro la nuova legge quadro sulla polizia locale con la richiesta di aumentare le tutele degli agenti che operano nei contesti urbani nei quali "il lavoro del vigile urbano è cambiato".

Al centro della contesa ci sono le condizioni di lavoro, a partire dalle mansioni assegnate agli agenti che nel corso degli anni sarebbero aumentate, ad esempio i piani operativi straordinari che vedono gli agenti affiancati alle forze dell'ordine, ad esempio per il controllo delle piazze.

Da ultimo il dito è stato puntato sul periodo della pandemia che ha visto schierare le polizie locali in prima linea, come hanno sottolineato i referenti sindacali scesi in piazza a Firenze.