Palio di Siena vince il Nicchio ma dopo il traguardo il violento incidente del fantino: il video choc
Cronaca Giovedì 20 Agosto 2026 ore 18:55
Incendio a ridosso della A12, fumo in carreggiata
Autostrade per l'Italia ha segnalato la presenza di fumo sulla sede stradale a causa di un rogo che si è sviluppato nelle vicinanze. Le immagini
COLLESALVETTI — Un incendio divampato a ridosso dell'autostrada A12 a Collesalvetti ha sprigionato fumo che ha raggiunto la sede stradale dell'arteria.
A segnalarlo è stata Autostrade per l'Italia, che ha localizzato il problema in corrispondenza del Bivio A12 / diramazione Livorno e Collesalvetti.
La mappa:
Proprio in quel punto è installata una delle webcam presenti sulla rete autostradale. Qui sotto il video della situazione alle 17,30.
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