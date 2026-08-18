Incendio a ridosso della A12, fumo in carreggiata

Autostrade per l'Italia ha segnalato la presenza di fumo sulla sede stradale a causa di un rogo che si è sviluppato nelle vicinanze. Le immagini

COLLESALVETTI — Un incendio divampato a ridosso dell'autostrada A12 a Collesalvetti ha sprigionato fumo che ha raggiunto la sede stradale dell'arteria.

A segnalarlo è stata Autostrade per l'Italia, che ha localizzato il problema in corrispondenza del Bivio A12 / diramazione Livorno e Collesalvetti.

La mappa:

Il punto in cui è segnalato l'incendio (Mappa Autostrade per l'Italia)

Proprio in quel punto è installata una delle webcam presenti sulla rete autostradale. Qui sotto il video della situazione alle 17,30.