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Cronaca Giovedì 20 Agosto 2026 ore 18:55

Incendio a ridosso della A12, fumo in carreggiata

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il fumo
Foto di: Webcam Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia ha segnalato la presenza di fumo sulla sede stradale a causa di un rogo che si è sviluppato nelle vicinanze. Le immagini



COLLESALVETTI — Un incendio divampato a ridosso dell'autostrada A12 a Collesalvetti ha sprigionato fumo che ha raggiunto la sede stradale dell'arteria.

A segnalarlo è stata Autostrade per l'Italia, che ha localizzato il problema in corrispondenza del Bivio A12 / diramazione Livorno e Collesalvetti.

La mappa:

Il punto in cui è segnalato l'incendio

Il punto in cui è segnalato l'incendio (Mappa Autostrade per l'Italia)

Proprio in quel punto è installata una delle webcam presenti sulla rete autostradale. Qui sotto il video della situazione alle 17,30.

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Le immagini riprese dalla webcam di Autostrade per l'Italia sulla A12 nel punto dell'incendio
Le immagini riprese dalla webcam di Autostrade per l'Italia sulla A12 nel punto dell'incendio

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