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Attualità Sabato 21 Febbraio 2026 ore 19:00

Crescere insieme, un ponte fra bimbi e anziani

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Durante le attività

Iniziato il progetto che coinvolge la Scuola dell’Infanzia I Villini Pina Verde e la Rsa Villa Serena



LIVORNO — Ha preso avvio giovedì 19 Febbraio, il percorso educativo intergenerazionale “Crescere insieme: un ponte tra infanzia e memoria”, che mette in relazione i bambini della Scuola dell’infanzia i Villini Pina Verde con le persone anziane ospiti della Rsa Villa Serena.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, relazione e scambio tra generazioni, mettendo in dialogo il mondo dell’infanzia con quello della terza età. 

Sono protagonisti bambini dai 3 ai 5 anni e persone anziane della Rsa, chiamate a condividere esperienze, attività e momenti di relazione significativi.


“Quello che si è visto durante il primo incontro – racconta Giacomo Bastianelli della Società Cooperativa sociale G. Di Vittorio onlus, che gestisce la Rsa - non è stato soltanto un incontro formale, ma un vero scambio emotivo. I piccoli, emozionati e orgogliosi, hanno donato ai “nonni” delle corone realizzate con le loro mani. Hanno poi cantato canzoncine e giocato, trasformando la mattinata in una festa spontanea”.


“Il momento più emozionante – prosegue Bastianelli - è stato il dono del libro realizzato dalle maestre, dedicato interamente a questa prima esperienza e letto ad alta voce da Gigliola, un’ospite della Rsa. Non un semplice volume, ma un punto di partenza: uno strumento attraverso cui costruire un percorso fondato sull’importanza dello scambio e della cooperazione”.


Il progetto, pensato su base triennale, accompagnerà i bambini lungo tutto il ciclo della scuola dell’infanzia, adattandosi alle diverse fasi di crescita. Le attività previste spaziano da esperienze sensoriali e simboliche a narrazioni condivise, laboratori espressivi e progetti legati alla memoria, fino a un evento finale di restituzione. 

Attraverso una metodologia basata sull’apprendimento esperienziale e sulla centralità della relazione, il percorso mira a favorire nei bambini lo sviluppo dell’empatia, dell’ascolto e del rispetto, offrendo allo stesso tempo agli anziani un’occasione preziosa per arricchire la routine, valorizzando il loro ruolo all’interno della comunità.
Un’anticipazione del progetto si è svolta a gennaio, quando gli anziani della Rsa Pascoli hanno accolto i bambini del nido Chicchirillò. 

È stato un momento particolarmente emozionante: tra i piccoli partecipanti c’erano bambini nati nel 2023 che hanno potuto incontrare un’ospite nata nel 1923, esattamente cento anni prima.
In un tempo in cui le generazioni rischiano di vivere separate, il progetto “Crescere insieme” si propone come un ponte tra mondi diversi ma complementari: “La bellezza vista in questo primo incontro – conclude Bastianelli - gli occhi lucidi di commozione, le risate spontanee e la gioia condivisa dimostrano che la relazione è il terreno più fertile su cui costruire comunità e che percorsi come questo sono capaci di rafforzare il senso di comunità, a beneficio di tutto il territorio”, commenta l'assessore al Sociale Andrea Raspanti.

“In questi anni, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo moltiplicato l’impegno per fare in modo che le RSA comunali siano sempre più integrata nella comunità locale. - prosegue - Insieme alla cooperativa Di Vittorio abbiamo tessuto intorno a Pascoli e Villa Serena una trama di relazioni, soprattutto col mondo della scuola e del volontariato. Questa esperienza di scambio con la scuola d’infanzia è un’opportunità preziosa sia per i bambini sia per gli anziani. Grazie a tutti e tutte coloro che l’hanno resa possibile”.

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