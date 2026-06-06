Affinamento del vino in mare, il progetto

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese della filiera vitivinicola e agroalimentare nell'ambito del Programma Interreg Marittimo

PROVINCIA DI LIVORNO — Portare il vino in una nuova dimensione, trasformando il mare in uno spazio di innovazione, ricerca e valorizzazione territoriale, è questo l’obiettivo della manifestazione di interesse promossa nell’ambito del progetto TIRAMISÙ – Sviluppo tecnologico di un processo innovativo di affinamento del vino sotto il mare, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese della filiera vitivinicola e agroalimentare interessate a partecipare gratuitamente a un percorso sperimentale di affinamento del vino in ambiente marino, attraverso la realizzazione di una cantina sottomarina che avrà sede in Toscana, nel Golfo di Scarlino in Provincia di Grosseto. A seguito della candidatura mediante, manifestazione di interesse, saranno selezionate 15 imprese, tre per ciascun territorio coinvolto: Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud – Dipartimento del Var.

Il progetto godrà del supporto di attività di monitoraggio scientifico, analisi chimico-fisiche e sensoriali, confronto tra campioni immersi e campioni conservati in cantina, coordinate dall’Università di Pisa, Dipartimento di Agricoltura Cibo e ambiente, che ha elaborato le linee guida operative. Le 15 imprese accederanno ad un percorso di dialogo e confronto, incentrato sullo scambio di esperienze e di buone pratiche, momenti di approfondimento e formazione con esperti e testimonial, attività sul campo. La progettazione partecipata sarà finalizzata alla stesura di una strategia di marketing transfrontaliero del nuovo prodotto affinché quest'ultimo possa acquisire notorietà e rinomanza, soprattutto in relazione alle tecniche di produzione innovative, all’interno di eventi di carattere internazionale e diventi il punto di partenza per la creazione di una nuova offerta turistica.

Le candidature potranno essere presentate dalle ore 8 del 28 Maggio 2026 fino alla mezzanotte del primo Luglio 2026. La documentazione completa è disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare-Avviso Pubblico” del Comune di Scarlino e sul sito di progetto Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.