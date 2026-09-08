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Attualità Giovedì 04 Giugno 2026 ore 10:51

Sulle tracce della tartaruga Caretta caretta

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Da Tartamare l'appello a prestare attenzione lungo le spiagge e qualche indizio per riconoscere tracce e possibili nidi



PROVINCIA DI LIVORNO E GROSSETO — Iniziata la stagione di nidificazione per le tartarughe Caretta caretta. E dopo l'individuazione del primo nido in Italia a fine Maggio in Sicilia e in Calabria, anche in Toscana iniziano i primi avvistamenti.

Il gruppo Tartamare è pronto per monitorare le spiagge della provincia di Livorno e Grosseto con lo scopo di mettere in sicurezza eventuali nidi e proteggerli fino alla schiusa.

In questa fase, come spiegano proprio da Tartamare, è fondamentale il coinvolgimento della comunità. "Se in questi giorni, facendo una passeggiata sulla spiaggia, ti capita di avvistare una traccia come quelle in foto (vedi il post qui sotto, ndr), contatta subito alla capitaneria di porto (1530) e avvisa tartAmare al numero di reperibilità h24 che trovi sul nostro sito". 

Come è fatta una traccia? Assomiglia a quella di un mezzo cingolato, ma ha la forma di una U che inizia e finisce in mare.

"È fondamentale non calpestare nessuna parte della traccia e delimitare o sorvegliare la zona in modo che persone o animali non la alterino prima dell’arrivo degli esperti", la raccomandazione di Tartamare che da anni impegnata nella cura dei nidi di tartaruga Caretta caretta fino alla schiusa delle uova.

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