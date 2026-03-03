Ultimo weekend indoor per l'atletica

Cadetti e cadette impegnati a Firenze. In Lombardia l'allenatrice di Venturina Molardi in gara nei Campionati Italiani di giavellotto

PROVINCIA DI LIVORNO — Con le gare di questo fine settimana termina la stagione d'atletica indoor per le atlete/i del CG Atletica Costa Etrusca società che svolge attività a Rosignano, Cecina, San Vincenzo e Venturina, del settore giovanile salvo eventuale convocazione di qualche atleta per un incontro tra regioni.

A Firenze il sabato sono andati in scena i "cadetti" (14/15 anni), nel lungo Lorenzo Pucci è balzato a 5.43 in 7^ posizione, si migliora ancora Amedeo Bibbiani finito in classifica con 5.10, in gara anche Lorenzo Pagni. Nel triplo primato personale sia per Amedeo Bibbiani 5° con 10.42 che per Elia Catalano 6° con 10.17. Il giorno dopo è toccato alle Cadette, Rebecca Vanni è 4^ con 1.51 nell' alto mentre supera per la prima volta in carriera i 10 m nel triplo con un brillante, 10.09. Sempre nel triplo 9.35 per Bianca Carrara e 8.66 per l'esordiente Kleide Papastefani.

A Mariano Comense in Lombardia l'allenatrice di Venturina che gareggia per Libertas Livorno Roberta Molardi è stata in gara nei Campionati Italiani invernali di giavellotto, per lei 41.12 e 14^ posizione.