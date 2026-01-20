Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:02 METEO:LIVORNO10°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Martedì 20 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Via Cambini, Comitato Modì dal Prefetto Atletica, vittoria al campionato di campestre Lupi vicino alle abitazioni, "rotto equilibrio" Lavori in corso, modifiche alla viabilità
corriere tv
Il ritorno in gara di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: «Sono felicissima»
Il ritorno in gara di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: «Sono felicissima»

Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 08:55

Lupi vicino alle abitazioni, "rotto equilibrio"

Condividi

Fedagripesca: "Quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza"



TOSCANA — “In Toscana i danni provocati dai lupi alle aziende agricole e zootecniche sono ormai rilevanti e sempre più difficili da sostenere. Per le imprese agricole la situazione è ormai al collasso”. E’ il quadro che fa Fedagripesca Toscana, la Federazione di Confcooperative Toscana, dopo i continui avvistamenti di lupi, ultimi casi nell'area fiorentina.

“È una situazione che denunciamo da tempo – prosegue l’associazione – e che oggi assume contorni ancora più preoccupanti, anche alla luce dei ripetuti avvistamenti del lupo in prossimità dei centri abitati e delle attività produttive. Non si tratta più di episodi sporadici – sottolinea Fedagripesca Toscana – ma di una presenza stabile e sempre più diffusa, che testimonia un’alterazione evidente delle abitudini biologiche naturali del lupo, ormai lontano dagli habitat boschivi e montani che dovrebbero caratterizzarne la presenza”.

“Quando un animale selvatico arriva fino alle aziende, alle case e alle aree urbanizzate – ha evidenziato l’associazione – significa che l’equilibrio si è rotto. Le interazioni tra uomo e fauna selvatica sono sempre sbagliate e producono conseguenze gravi sia sul piano economico sia su quello della sicurezza. Gli imprenditori agricoli e zootecnici vivono una condizione di crescente esasperazione – prosegue Fedagripesca Toscana – perché alle perdite economiche si sommano l’incertezza, la difficoltà di lavorare serenamente e l’assenza di strumenti di gestione realmente efficaci”.

“La tutela della fauna selvatica resta un valore – ha ribadito l’associazione – ma non può prescindere da politiche di monitoraggio, gestione e controllo adeguate all’attuale consistenza della specie e al contesto territoriale. Non si tratta di essere contro il lupo – ha concluso Fedagripesca Toscana – ma di ristabilire un equilibrio sostenibile. Gli animali selvatici devono restare nei loro ambienti naturali: quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza”.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La Provincia di Livorno ha diffuso un avviso che riguarda alcune strade nei Comuni di Livorno, Cecina, Castagneto Carducci e Piombino
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Via Cambini, Comitato Modì dal Prefetto

Sport

Atletica, vittoria al campionato di campestre

Attualità

Lupi vicino alle abitazioni, "rotto equilibrio"

Attualità

Lavori in corso, modifiche alla viabilità