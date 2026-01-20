Attualità Martedì 20 Gennaio 2026 ore 08:55
Lupi vicino alle abitazioni, "rotto equilibrio"
Fedagripesca: "Quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza"
TOSCANA — “In Toscana i danni provocati dai lupi alle aziende agricole e zootecniche sono ormai rilevanti e sempre più difficili da sostenere. Per le imprese agricole la situazione è ormai al collasso”. E’ il quadro che fa Fedagripesca Toscana, la Federazione di Confcooperative Toscana, dopo i continui avvistamenti di lupi, ultimi casi nell'area fiorentina.
“È una situazione che denunciamo da tempo – prosegue l’associazione – e che oggi assume contorni ancora più preoccupanti, anche alla luce dei ripetuti avvistamenti del lupo in prossimità dei centri abitati e delle attività produttive. Non si tratta più di episodi sporadici – sottolinea Fedagripesca Toscana – ma di una presenza stabile e sempre più diffusa, che testimonia un’alterazione evidente delle abitudini biologiche naturali del lupo, ormai lontano dagli habitat boschivi e montani che dovrebbero caratterizzarne la presenza”.
“Quando un animale selvatico arriva fino alle aziende, alle case e alle aree urbanizzate – ha evidenziato l’associazione – significa che l’equilibrio si è rotto. Le interazioni tra uomo e fauna selvatica sono sempre sbagliate e producono conseguenze gravi sia sul piano economico sia su quello della sicurezza. Gli imprenditori agricoli e zootecnici vivono una condizione di crescente esasperazione – prosegue Fedagripesca Toscana – perché alle perdite economiche si sommano l’incertezza, la difficoltà di lavorare serenamente e l’assenza di strumenti di gestione realmente efficaci”.
“La tutela della fauna selvatica resta un valore – ha ribadito l’associazione – ma non può prescindere da politiche di monitoraggio, gestione e controllo adeguate all’attuale consistenza della specie e al contesto territoriale. Non si tratta di essere contro il lupo – ha concluso Fedagripesca Toscana – ma di ristabilire un equilibrio sostenibile. Gli animali selvatici devono restare nei loro ambienti naturali: quando la loro presenza diventa incompatibile con le attività umane significa che il sistema di gestione va ripensato con urgenza”.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI