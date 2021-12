Bridge, Livorno è in serie A

Obiettivo raggiunto per il team labronico. Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato alla squadra una pergamena di ringraziamento

LIVORNO — La squadra livornese di bridge è tornata in serie A. Un traguardo che è stato festeggiato anche in Comune, con il sindaco Luca Salvetti che ha consegnato alla squadra una pergamena con queste parole: “ A.s.d. Livorno Stanze Civiche - Circolo del Bridge per il meritato ritorno nel campionato sportivo di squadre miste di serie A”.

Obiettivo raggiunto lo scorso mese a Salsomaggiore Terme, con i campionati italiani assoluti a squadre. Il gruppo labronico formato da Cinzia Agrillo, Mario Agrillo, Shahla Mofakhami, Giorgio Odello, Tiziana Di Martino ed Alessandro Pavoletti ha vinto il proprio girone di serie B aggiudicandosi il ritorno in serie A.

Alla cerimonia in Comune erano presenti i campioni con la presidente dell'associazione sportiva Le Stanze Civiche Cinzia Agrillo. “I giocatori di bridge a Livorno sono stati da sempre ai vertici delle classifiche nazionali, europee e anche mondiali – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – e il passaggio della squadra in serie A è un motivo di orgoglio per la città, per questo ho deciso di premiarvi”. Al Sindaco è stata donata la coppa della vittoria del torneo che ha sancito il ritorno in serie A.

L’Associazione Sportiva Le Stanze Civiche, rinnovata non soltanto nella sede sociale ma anche nel consiglio direttivo, di fresca nomina, rappresenta una delle molteplici realtà di eccellenza del mondo sportivo livornese. Il più famoso tra i propri giocatori, Benito Bianchi, è stato pluri-campione del mondo ed inventore del sistema “Quadri Livorno”.

"L'imperiale e reale Accademia delle Stanze Civiche - ricorda il Comune- venne in prima approvata dalla regina Maria Luisa il 29 Marzo 1806, poi da Ferdinando III ai 17 Marzo 1815.

Ne facevano parte le famiglie nobili ed i cittadini che pagavano uno zecchino l'anno.

Nel piano terreno del palazzo dove aveva sede oltre a giocare a carte si davano feste da ballo e si tenevano incontri musicali e letterari. Nel 1840 l'accademia imperiale prese il nome di Società delle Stanze Civiche. La sede che per anni è stata sugli Scali D'Azeglio, recentemente è stata sostituita con la Club House del Circolo Tennis Libertas a Porta a Terra".