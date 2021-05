La strada. Quella che abbiamo potuto vedere poco durante l’inverno. Che abbiamo iniziato a scoprire in questa primavera.

TOSCANA — Camper: voglia di casa lontano da casa

La strada. Quella che abbiamo potuto vedere poco durante l’inverno. Che abbiamo iniziato a scoprire in questa primavera. La strada e il suo percorso. La voglia di percorrere chilometri in un luogo diverso, ora che finalmente si può uscire dal lungo forzato letargo. Ora che si vede vicino, all’orizzonte, la possibilità di viaggiare, non più remota.

Il camper è sinonimo per eccellenza di casa e di avventura. Di coccola e improvvisazione. Perché si può cambiare idea sulla propria destinazione, all’ultimo minuto. Senza rinunciare alla comodità di portarsi dietro il proprio spazio, uno spazio in cui sentirsi sicuri e riposarsi.

Per chi ha voglia di portarsi la casa anche andando lontano (e se non è possibile, anche vicino) può essere interessante valutare l’idea di un camper in pronta consegna. Un camper nuovo è una sorta di investimento a lungo termine, perché il nuovo ha il pregio di essere personale e personalizzabile. Oltre a questo, in molti casi sarà possibile usufruire anche del servizio di officina con gestione del tagliando

Se state pensando a un camper da acquistare, probabilmente starete valutando che l’usato costa meno del nuovo e la differenza non è poi così tanta. In realtà, non è proprio così: la differenza di prezzo non è così grande, anzi, ci sono camper nuovi con prezzi analoghi di quelli di un usato. E il vantaggio di un mezzo nuovo è soprattutto la sua totale sicurezza, un mezzo che si adatta a noi e che è appena uscito dalla fabbrica. Un mezzo che sicuramente riserverà solo belle sorprese.

Il bello di viaggiare in camper

Non avete voglia di fare programmi o non volete/potete farli? Il bello del viaggiare il camper è proprio questo: la libertà. E in un camper di proprietà, soprattutto se nuovo, la libertà è ancora maggiore, perché nessuno potrà dirvi come e quando personalizzarlo, arredarlo.

In camper siete voi padroni del vostro viaggio e se avete voglia di fermarvi un po’ più a lungo in quel paesino della Provenza con l’intenso profumo di lavanda che vi ha conquistato, nessuno ve lo può negare; basta cercare la giusta piazzola e il gioco è fatto, per poi riprendere il viaggio.

Altra bella prospettiva del camper è che se avete abitudini alimentari precise, potete portarle con voi, senza rinunciarvi. E prepararvi i pasti a bordo o gustarvi una tazza di caffè davanti a un panorama mozzafiato. Senza contare di visitare luoghi dove difficilmente vi sono strutture alberghiere o similari, scoprendo luoghi interessanti.

Il camper è una vera casa, perché ha tutte le stanze in un unico ambiente. E potete portarvi anche il vostro cane o i vostri amici. Ma anche biciclette e attrezzature sportive per andare all’avventura e tornare.

Il camper non esclude le comodità di una vacanza senza camper. Permette di personalizzarla e di avere un posto tutto nostro. Permette di stare in campeggio, in compagnia, di scegliere per una notte di cambiare e stare in albergo, anche. Il camper consente di scegliere. Una sicurezza senza fine.