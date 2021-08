Lupi, un nuovo aiuto per gli allevatori

Tokyo2020, lo show di Simeoni e Chechi: capriole e prove di salto in alto in diretta tv

Prevista l'attivazione della "Task-force lupo" costituita sotto la direzione della vicepresidenza della Regione

FIRENZE — Nasce in Toscana la “Task force lupo”. Si chiama così lo strumento di coordinamento costituito sotto la direzione della vicepresidenza della Regione che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi ai greggi.

A stabilirlo la delibera approvata dalla giunta. La task force aiuterà gli allevatori a conoscere tutte le attività messe in atto sul territorio, a valutare l’efficacia delle misure di mitigazione attuate e da attuarsi e a studiare eventuali soluzioni alternative, divulgando anche i monitoraggi delle popolazioni e dei conseguenti danni subiti dalle aziende agricole.

I componenti dello strumento di coordinamento “Task force lupo” saranno individuati tra i dipendenti del Settore Attività faunistico venatoria e pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) della Regione Toscana, una organizzazione che non avrà comunque costi per l’amministrazione. Si lavorerà anche con il coinvolgimento dei vari enti e soggetti interessati alla tematica ed in collaborazione con le università toscane e degli altri soggetti che possono dare un contributo in ambito scientifico.