Covid-19, "vaccinarsi è l'unica strada"

A lanciare l'appello è la direttrice dell'Azienda Usl Toscana nord ovest che spiega: "Tra per le persone ricoverate bassa percentuale di vaccinati"

LIVORNO — “L’unica strada risolutiva per fronteggiare il problema Covid e per fermare le varianti del virus è rappresentata dalla vaccinazione e quindi rivolgo l’invito a tutti i cittadini che ancora non l’hanno fatto a pianificare quanto prima la somministrazione del vaccino nei nostri hube, per i più giovani, anche al camper attrezzato che sta facendo tappa in questi giorni in alcune delle nostre principali località di vacanza".

Ad affermarlo è la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani che in un appello ha fatto il punto sull’importanza di essere vaccinati.

A parlare, come spiegato dalla Casani, sono i dati dei ricoveri per Covid-19 nell’Azienda Usl Toscana nord ovest dell'ultimo periodo.

"In tutti i nostri ospedali la percentuale delle persone vaccinate, tra quelle ricoverate, è bassa e comunque i pazienti che avevano completato il ciclo vaccinale sono quelli con problematiche meno rilevanti, nessuno è ricoverato in terapia intensiva”, ha spiegato.

Intanto con il previsto invio della lettera di diffida arriverà l'ultima chiamata per il personale sanitario no-vax che lavora all'interno dell'area Asl nord ovest. Chi non presenterà un motivo valido per la mancata inoculazione del vaccino, sarà sospeso dal servizio.