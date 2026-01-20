Atletica, vittoria al campionato di campestre

Atletica Costa Etrusca alza la coppa al cielo e stacca il biglietto per le fasi nazionali in Sicilia

PROVINCIA DI LIVORNO — Arriva da Lucca in maniera totalmente inaspettata la vittoria nel Campionato Toscano di Corsa Campestre Allieve (16-17 anni) per il CG Atletica Costa Etrusca sui 4 km di saliscendi lucchesi, Emma Salvini con un arrivo allo sprint è seconda, la vittoria di squadra si concretizza con il quinto posto di Anna Pollini, l'ottavo di Rebecca Bellini, ed il contributo di Gaia Vannozzi e Carlotta Masoni. La società di Sonia Falchetti alza la coppa al cielo e stacca il biglietto per le fasi nazionali del 22 Febbraio a Selinunte in Sicilia, dietro in classifica Atletica Livorno e Virtus Lucca.

In pista sui 10km uomini anche Marco Lanzellotti. Venendo all'atletica in sala iniziata sabato nell'impianto di Venturina con una gara di salti cadetti (14-15 anni) Rebecca Vanni supera l 1.51 nell'alto, mentre ottimi riscontri si hanno anche per Vittoria Nencioni seconda nel lungo, Amedeo Bibbiano secondo nel triplo. Sempre i cadetti il giorno dopo hanno replicato a Carrara, nei 50hs Vittoria Nencioni ribalta l'esito delle batterie andando a prendersi il primo posto con 7" 96, nella stessa finale ci sono altre due CG, Margherita Paperini è quinta e Bianca Carrara sesta. Bene anche Vanni, Alisia Brontolone ed Emma Laddaga. Al maschile sui 50hs è Tommaso Anselmi che centra il quarto posto in finale con un ottimo 7"74, stesso crono di Andrea Amadori il quale centra anche il sesto posto in finale dei 50 piani con 6"77.

Molti al proprio primato sia nei 50 che 50h come Bibbiani, Tommaso Bacci. Nel lancio del peso 9° è Lorenzo Pagni, 10° Matteo Lepri. Venendo ai piu grandi, sempre in sala nei 60hs a Firenze le Allieve non deludono, Emma Pietrelli vince la gara con 9"07, quinto Alessandra Micheletti con 9"43, peccato per Mia Griselli che ha urtato una barriera compromettendo la prova quando era in testa nella sua batteria. Per il maschile gli atleti CG in virtù di un accordo alcuni gareggiano per Libertas Livorno, sui 60hs allievi Giovanni Monelli è secondo con 8"39 mentre Mattia Pellegrinetti è quinto con 8"69. Nei 60 piani donne gran 7"81 per Anna Simonini (lib Li) in batteria. Nell'asta il 18enne Giorgio Bizzarri Donati è arrivato al proprio primato saltando 3.60, mentre Sergio Martini classe "72 ha valicato l'asticella a 3,30. Primato personale nel triplo per il 16enne Federico Rizzieri con 12.07, in gara anche Michael Noya 12.26, mentre nei 60 arriva il PB per Omar Giusti con 7"14, Marco Orsellini 7"24, completano le gare la triplista Asia Giulian 9.40 e Sveva Montanelli sui 400.

Domenica 25 presso la pista Indoor di Venturina si terrà il VI Trofeo del Litorale, gara per rappresentative under 16 provenienti da 4 regioni italiane.