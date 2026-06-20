Manicone nuovo segretario generale della Filt-Cgil

L’elezione di Manicone è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea generale Filt-Cgil

PROVINCIA DI LIVORNO — Angelo Manicone, 43enne originario di Matera e attualmente coordinatore Filt-Cgil nazionale del dipartimento porti e marittimi, è il nuovo segretario generale della Filt-Cgil Livorno. Manicone subentra a Giuseppe Gucciardo, che da oggi entra a far parte del dipartimento Filt-Cgil nazionale porti e marittimi.

L’elezione di Manicone è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea generale Filt-Cgil tenutasi venerdì presso la sede Cgil di Livorno, a cui hanno preso parte anche Stefano Malorgio (segretario generale Filt-Cgil nazionale), Monica Santucci (segretaria generale Filt-Cgil Toscana), Annamaria Romano (Cgil Toscana) e Valerio Melotti (Cgil Livorno).

A Manicone e Gucciardo i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Filt-Cgil.