Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:00 METEO:LIVORNO23°36°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Martedì 04 Agosto 2026
Tutti i titoli:
Al Castello Bonaria le 30 finaliste di Miss Italia Parco, fine incarico per il direttore Burlando Lotto d'oro, doppia vincita record in Toscana Vandalizzato lo stand di un sindacato
corriere tv
Cervinia, il torrente esonda e dalla montagna scende un muro d'acqua: il video del nubifragio
Cervinia, il torrente esonda e dalla montagna scende un muro d'acqua: il video del nubifragio

Cronaca Martedì 05 Agosto 2025 ore 22:12

Legionella, chiuse le docce in due spiagge

Condividi
Foto di repertorio

Chiuse per la disinfezione le docce calde e fredde ai Pancaldi e ad Acquaviva. L'avviso del Comune di Livorno



LIVORNO — Nell’ambito delle attività di controllo condotte dal Dipartimento di prevenzione AUSL Toscana Nord-Ovest sul territorio comunale di Livorno è stata riscontrata la presenza del batterio della legionella sulle linee delle docce calde e fredde dell'impianto idrico dei bagni Pancaldi e dei Bagni Acquaviva.

L'Amministrazione Comunale fa sapere che ha quindi dovuto emanare una specifica ordinanza rivolta al legale rappresentante della società perché interdica immediatamente l'utilizzo delle docce calde e fredde dei due stabilimenti.


L'ordinanza avrà validità fino a comunicazione da parte dell'Asl, sia al legale rappresentante degli stabilimenti che al Comune, attestante l'ottemperanza degli interventi e il rientro dei paramentri in quelli previsti nella normativa.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Maurizio Burlando conclude il suo incarico alla guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Riccardo Ferrucci

new
Franco Cambi

INCONTRI D'ARTE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Spettacoli

Al Castello Bonaria le 30 finaliste di Miss Italia

Attualità

Parco, fine incarico per il direttore Burlando

Attualità

Lotto d'oro, doppia vincita record in Toscana

Cronaca

Vandalizzato lo stand di un sindacato