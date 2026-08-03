Cronaca Martedì 05 Agosto 2025 ore 22:12
Legionella, chiuse le docce in due spiagge
Chiuse per la disinfezione le docce calde e fredde ai Pancaldi e ad Acquaviva. L'avviso del Comune di Livorno
LIVORNO — Nell’ambito delle attività di controllo condotte dal Dipartimento di prevenzione AUSL Toscana Nord-Ovest sul territorio comunale di Livorno è stata riscontrata la presenza del batterio della legionella sulle linee delle docce calde e fredde dell'impianto idrico dei bagni Pancaldi e dei Bagni Acquaviva.
L'Amministrazione Comunale fa sapere che ha quindi dovuto emanare una specifica ordinanza rivolta al legale rappresentante della società perché interdica immediatamente l'utilizzo delle docce calde e fredde dei due stabilimenti.
L'ordinanza avrà validità fino a comunicazione da parte dell'Asl, sia al legale rappresentante degli stabilimenti che al Comune, attestante l'ottemperanza degli interventi e il rientro dei paramentri in quelli previsti nella normativa.
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