mercoledì 27 agosto 2025
Cronaca mercoledì 27 agosto 2025 ore 18:30

Cade dalla moto, traffico bloccato in A12

Durante i soccorsi
Foto di: Facebook/Pubblica Assistenza Collesalvetti

Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato. È intervenuto l'elisoccorso Pegaso. 38enne grave



COLLESALVETTI — Nella galleria dell'autostrada azzurra all'altezza di Rosignano in direzione sud i soccorsi sono stati attivati nel pomeriggio di oggi, 27 Agosto, poco dopo le 16, per un turista 38enne caduto dalla moto.

Facebook/Muoversi in Toscana

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Pubblica Assistenza Collesalvetti con a bordo l'infermiere del 118 ed è stato attivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.

Per permettere lo operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ors al km 181+800 tra Collesalvetti e Rosignano barriera in entrambe le direzioni, come sj legge sui canali social di Muoversi in Toscana.

Alle 17,40 il traffico veicolare è stato sbloccato.

