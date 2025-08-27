Cade dalla moto, traffico bloccato in A12

Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato. È intervenuto l'elisoccorso Pegaso. 38enne grave

COLLESALVETTI — Nella galleria dell'autostrada azzurra all'altezza di Rosignano in direzione sud i soccorsi sono stati attivati nel pomeriggio di oggi, 27 Agosto, poco dopo le 16, per un turista 38enne caduto dalla moto.

Facebook/Muoversi in Toscana

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Pubblica Assistenza Collesalvetti con a bordo l'infermiere del 118 ed è stato attivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.

Per permettere lo operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ors al km 181+800 tra Collesalvetti e Rosignano barriera in entrambe le direzioni, come sj legge sui canali social di Muoversi in Toscana.

Alle 17,40 il traffico veicolare è stato sbloccato.