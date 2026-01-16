Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 16 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Focus infrastrutture, "rafforzare peso istanze"
Politica Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 13:00

Focus infrastrutture, "rafforzare peso istanze"

Chiara Tenerini

L'onorevole di Forza Italia Tenerini ha annunciato la costituzione di un intergruppo parlamentare dedicato allo sviluppo infrastrutturale della costa



ROSIGNANO MARITTIMO — Sviluppo infrastrutturale della costa tirrenica, Tenerini (FI): “Avviata la costituzione di un "Ho avviato in queste settimane la costituzione di un intergruppo parlamentare dedicato allo sviluppo infrastrutturale della costa tirrenica centro-settentrionale, con l’obiettivo di creare una sede stabile di confronto e di iniziativa su una delle aree del Paese che più ha sofferto, negli ultimi decenni, di ritardi, disinteresse e mancate attuazioni". Così l'onorevole di Forza Italia Chiara Tenerini annunciando un nuovo passaggio "per colmare ritardi storici e costruire priorità condivise".

"La dorsale tirrenica, dalla Liguria all’Alto Lazio passando per la Toscana, rappresenta un asse strategico sotto il profilo produttivo, logistico, turistico e industriale. Eppure continua a pagare un deficit infrastrutturale evidente, sia sul piano della rete stradale e ferroviaria, sia su quello delle interconnessioni logistiche e interportuali, con ricadute pesanti sulla competitività dei territori e sulle prospettive di sviluppo. - ha spiegato Tenerini - L’intergruppo nasce con una finalità chiara: fare sistema, superando frammentazioni e approcci episodici, per individuare alcune priorità infrastrutturali realmente strategiche e lavorare in modo coordinato affinché trovino spazio nell’agenda parlamentare e governativa, compatibilmente con il quadro nazionale e con le risorse disponibili. Non si tratta di promesse irrealistiche, ma di iniziare finalmente un lavoro serio e continuativo su questioni che attendono risposte da troppo tempo. Sono convinta che molti colleghi, sia della Camera che del Senato, appartenenti a diversi schieramenti politici e rappresentativi dei territori costieri interessati, conoscano bene queste criticità e ne condividano l’urgenza. Proprio per questo sono certa che l’adesione all’intergruppo sarà ampia e trasversale: quando si parla di infrastrutture e sviluppo, il territorio viene prima delle appartenenze. L’ambizione è quella di costruire una massa critica territoriale, capace di rafforzare il peso delle istanze della costa tirrenica centro-settentrionale e di rendere più efficace l’azione parlamentare. Un lavoro che non potrà prescindere dal coinvolgimento degli stakeholder istituzionali, economici e sociali: enti locali, autorità di sistema, operatori logistici, mondo produttivo e tutte le realtà interessate dai progetti in corso o da quelli ancora da avviare".

"L’intergruppo vuole essere uno strumento di metodo e di merito: un luogo dove si studiano i dossier, si mettono in fila le priorità e si lavora per trasformare ritardi storici in opportunità concrete di sviluppo. È una sfida che riguarda il futuro dei territori e che, proprio per questo, chiama tutti a una responsabilità comune", ha concluso Tenerini.

