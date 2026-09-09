Ecco la corsa che unisce le isole toscane

"Run the Tuscany Island”, organizzata dall'ASD Elba Runners, vede la collaborazione con i Comuni di Campo nell'Elba Capraia Isola e Parco Arcipelago

ARCIPELAGO TOSCANO — Dal 24 al 27 Settembre una manifestazione podistica collegherà per la prima volta le isole dell’Elba, Capraia e Pianosa, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Questo evento sportivo, alla sua prima edizione, rappresenta un connubio ideale tra sport e natura, un importante incentivo per la crescita del turismo sostenibile in Toscana e, per la prima volta, una gara podistica unirà tre isole dell’arcipelago.

La “Run the Tuscany Island”, organizzata dall'ASD Elba Runners, ha visto la fattiva collaborazione tra il Comune di Campo nell’Elba, il Comune di Capraia e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Da sx: Matteo Arcenni, Damiano Di Cicco e Davide Montauti

La gara, divisa in tre tappe, vedrà la partecipazione di un numero massimo di 300 atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero, pronti a sfidarsi attraverso percorsi naturalistici unici al mondo.

“E’ un traguardo importante per il nostro territorio – spiega il sindaco di Campo nell'Elba Davide Montauti – in linea con la vocazione di un Arcipelago dove la fruizione e la tutela ambientale devono sempre trovare una linea di equilibrio. Lo sport e tutte le attività outdoor rappresentano, in tal senso, una grande opportunità. Ed è proprio grazie ad una condivisione di questi obiettivi che è nata l’idea di una corsa tra le isole dell’Arcipelago che vede questa Amministrazione stringere una collaborazione importante con il Parco dell’Arcipelago Toscano”.

Per il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Matteo Arcenni, la manifestazione sportiva può rappresentare un "modello per una fruizione sostenibile delle nostre isole".

“Tutte le attività sportive trovano nei Parchi e nelle Aree protette luoghi ideali per essere praticate e avvicinano le persone alla scoperta delle aree protette attraverso la conoscenza e il rispetto di ecosistemi unici al mondo – spiega Arcenni -. I Parchi devono essere un’opportunità concreta di conoscenza attraverso esperienze concrete. Credo che la tutela della natura e la promozione di uno stile di vita sano e attivo siano assolutamente compatibili. Questa non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio ponte ideale tra le nostre isole”.

Il programma della gara prevede tre tappe mozzafiato, con logistica e partenze navali concentrate a Marina di Campo. La gara prenderà il via ufficialmente giovedì 24 Settembre con l’Elba Urban Run by Night, una suggestiva corsa notturna nel territorio di Campo nell’Elba di 11 chilometri. Venerdì 25 Settembre la gara si sposta a Capraia con “Capraia Easy Trail”, un percorso tecnico di 13 chilometri che porterà gli atleti lungo il percorso dello Stagnone. Sabato 26 la manifestazione sportiva sbarca nell’ex isola carcere con la “Pianosa Gravel Run”, un percorso di 17 chilometri dove la corsa sposa il silenzio, la natura e la storia di un luogo senza tempo.

La gara è a numero chiuso per garantire la massima tutela dei territori attraversati e il rispetto dei vincoli ambientali del Parco e l'evento è rigorosamente limitato ad un numero massimo di 300 partecipanti.

“Per la prima volta, grazie alla sinergia con il Comune di Campo nell’Elba, quello di Capraia e il Parco Nazionale, siamo riusciti a creare un itinerario podistico che unisce l'Isola d'Elba a Capraia e Pianosa – conclude Damiano Di Cicco, organizzatore dell’evento -. Correre in questi territori significa immergersi nella biodiversità, nella storia e nella bellezza selvaggia di un ecosistema protetto, promuovendo un turismo attivo e rispettoso dell'ambiente e le attività sportive possono rappresentare una grande opportunità”.