Parco, "non serve una laurea per fare politica"

Il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci: "La Toscana non ha bisogno di lezioni di superiorità, ma di una gestione concreta e responsabile".

ARCIPELAGO TOSCANO — "Leggo con non poco stupore le dichiarazioni dell’assessore Monni, che si permette di ironizzare sulle competenze curricolari dei candidati alla presidenza del Parco dell’Arcipelago Toscano. Vorrei ricordarle che il suo stesso curriculum non la mette certo in condizione di impartire lezioni a nessuno: esperta del settore immobiliare, oggi è assessore all’ambiente della Regione Toscana. Secondo il metro da lei utilizzato, la prima a risultare inadeguata sarebbe proprio lei".

Lo ha dichiarato Diego Petrucci, consigliere regionale e vice coordinatore toscano di Fratelli d’Italia.

“Io lo dico chiaramente: non credo affatto che per fare politica sia necessario avere una laurea. La buona amministrazione si misura sulla capacità di ottenere risultati, di gestire in modo efficace ed efficiente la cosa pubblica, di ascoltare i territori e trovare soluzioni. E in questo, i politici bravi devono saper coordinare e indirizzare il lavoro dei tecnici, non essere schiacciati da essi. - ha proseguito Petrucci - Il problema è che, troppo spesso, negli ultimi anni abbiamo visto il primato degli ‘esperti’ imposto dalla sinistra trasformarsi in risultati disastrosi. Lo dimostra proprio il Parco dell’Arcipelago Toscano: molte aree in stato di abbandono, cumuli di rifiuti, progetti bloccati, e l’isola di Gorgona ancora oggi alimentata esclusivamente a gasolio. Per citare solo alcuni dei tanti problemi. Se questi sono i risultati dei tanto celebrati esperti, vuol dire che qualcosa non funziona. O non sono così esperti, oppure è evidente che per guidare certe realtà servono persone con background professionali diversi".



“Al posto di fare la guerra al Governo nazionale su ogni questione, - ha aggiunto Petrucci - la Regione Toscana dovrebbe concentrarsi su una reale collaborazione istituzionale. Serve dialogo con i Ministeri, serve rispetto dei ruoli, non la solita faziosa arroganza della sinistra. I toscani sono stanchi di una Regione che antepone la campagna elettorale del Partito Democratico agli interessi del territorio".



“Un ultimo consiglio all’assessore Monni: lasci perdere le ironie sui curriculum e si concentri piuttosto su ciò per cui è stata eletta: lavorare per risolvere i problemi ambientali della Toscana. I cittadini meritano serietà e fatti concreti, non lezioni di stile o superiorità accademica", ha concluso Petrucci.