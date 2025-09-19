"Prepotenza politica non può essere normalizzata"

Umberto Mazzantini, candidato di Avs, interviene sull'ipotesi della nomina di Matteo Arcenni alla guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

ARCIPELAGO TOSCANO — "Dalle notizie che circolano sulla stampa vedo che si sta cercando di normalizzare qualcosa che non è affatto normale: la nomina del Sindaco di Terricciola (Pisa), senza nessuna competenza di aree protette, a presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Che lo si faccia alla chetichella, con riunioni riservate e semi-segrete, in piena campagna elettorale e ignorando che siamo nel bel mezzo di uno scontro politico e istituzionale tra governo, regione e Comunità del Parco, è abbastanza grave, soprattutto se a farlo è chi si era dichiarato finora fieramente contrario all’ipotesi Arcenni".

Lo dichiara Umberto Mazzantini, candidato di Alleanza Verdi Sinistra alla carica di consigliere regionale.

"E’ chiara la difficoltà politica di chi vuole cercare di normalizzazione un’operazione colonialista - prosegue Mazzantini - ed è abbastanza sconcertante che ora a dire che il Parco non si tocca e che è una risorsa economica e turistica siano le forze politiche che fino a ieri erano contro il Parco Nazionale e che ora vogliono occuparne ogni incarico, coloro che urlavano “l’Elba agli elbani” e ora sponsorizzano l’imposizione di un uomo di partito solo perché fedelissimo del maggior partito di governo a Roma e di esponenti dell’opposizione a Firenze".

"Anche chi ha promosso questa occupazione politica del Parco sa bene che è ingiustificabile, per questo ha prima tentato, tenendo un profilo bassissimo, tacendo, di far sparire l’argomento dal dibattito politico-istituzionale e ora sta provando a tranquillizzare con le solite promesse pre-elettorali le categorie economiche, cercando di far ingoiare così un indigeribile rospo politico e rifiutando nel contempo il confronto politico e istituzionale, cercando di dare una patina di partecipazione postuma a un’imposizione politica brutale, fatta addirittura sulla testa di candidati locali di centro-destra, a volte in maniera umiliante fino alla cattiveria", aggiunge Mazzantini.

"Va ricordato che, se non l’avesse denunciata e rivelata Sinistra Italiana AVS, questa operazione neocolonialista sarebbe probabilmente passata senza colpo ferire. - prosegue Mazzantini - Ora, per paura di perdere voti, chi l’ha promossa, voluta e imposta, vuole mettere la sordina politica-elettorale a un atto di una gravità istituzionale inaudita.

Le elezioni regionali devono e possono essere l’occasione per discutere della crisi delle Aree Protette, della fine della loro spinta propulsiva a livello regionale e nazionale, si sta cercando invece di ridurre tutto a occupazione e imposizione politica".

"Alleanza Verdi Sinistra farà di tutto perché questo non succeda, perché la Regione Toscana metta in atto davvero e con molta più convinzione le misure per contrastare questa spregiudicata e ingiustificabile manovra politica. - continua Mazzantini - Mentre l’emergenza ungulati si fa sempre più acuta e occorre dotarsi di un piano e di regolamenti efficaci e moderni, che accolgano le nuove direttive europee su natura e biodiversità e i nuovi parametri della Convention on Biological Diversity Onu adottati anche dall’Italia, il Parco Nazionale deve e può essere amministrato da persone competenti che rappresentino chi vive nell’Arcipelago Toscano e abbiano consapevolezza delle sfide locali e globali che abbiamo di fronte".



"Chi si arrende all’imposizione politica romano-pistoiese, chi la giustifica e la sponsorizza, non fa un buon servizio al Parco Nazionale, alle nostre Isole, alla nostra natura, alla nostra biodiversità e alla nostra economia", conclude Mazzantini.