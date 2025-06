Traghetti isole toscane, pubblicato il bando

Si tratta del bando per affidare il servizio di continuità territoriale marittima per 12 anni. Ecco cosa prevede

ARCIPELAGO TOSCANO — La Regione Toscana ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione del “Servizio di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con le isole dell’Arcipelago Toscano” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si tratta di un servizio in concessione per 12 anni.

"Il valore della concessione, ai sensi dell’articolo 179 del Codice, è costituito dal fatturato totale del concessionariogenerato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato da Regione Toscana, quale remunerazione deiservizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Tale valore ammonta ad Euro 789.036.285,44, al netto dell’Iva. L’importo del corrispettivo stimato da Regione Toscana per l’intera durata della concessione, nonché importo a base di gara, è pari ad Euro 192.699.169,00, al netto dell’Iva", si legge nella documentazione pubblicata.

Al bando di gara possono partecipare operatori singoli o associati.

Fra i requisiti minimi richiesti si segnala la dotazione del naviglio così indicata:

- 8 navi Ro-Ro Passeggeri da impiegare sulle linee A1 (Capraia), A2 e A3 (Elba), A4, A5 e A6 (Giglio);

- 1 (una) unità veloce da impiegare sulla linea A2 fast (Elba);

- 1 (una) unità navale adibita al solo trasporto passeggeri da impiegare sulla linea A1bis (Capraia).

Ci sono poi tutte le informazioni sui collegamenti previsti con le indicazioni delle fasce orarie per l'approdo e le partenze nei vari porti.

Da segnalare inoltre alcuni aspetti che riguardano il sistema per la valutazione delle offerte degli operatori con punteggi più alti (5) per chi metterà a disposizione traghetti più nuovi e a basse emissioni ambientali.

Altri punti aggiuntivi sono, per esempio, previsti per chi proporrà riduzioni delle tariffe, tempi rapidi per sostituzione in caso di guasto, minori tempi di percorrenza e corse aggiuntive su Giglio e Capraia.

Per quanto riguarda le fasce orarie indicate nel bando per i collegamenti marittimi si fa riferimento al seguente schema.

Il numero minimo di corse che devono essere garantite è invece indicato nello schema riportato sotto.

Per esempio nel periodo estivo di alta stagione fra Piombino e Portoferraio, le corse minime previste dal bando per i traghetti sono in totale 220 a settimana, 110 in andata e 110 in ritorno.

Il bando con tutta la documentazione allegata è stato pubblicato oggi, 18 Giugno 2025, sulla piattaforma Start e le offerte possono essere presentate entro le 16 del 7 Ottobre 2025.

Nel frattempo la Regione Toscana fa sapere attraverso una nota che il bando sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma domani, giovedì 19 Giugno, alle 12,30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente Eugenio Giani e l’assessore alla mobilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli.