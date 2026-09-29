Piccole isole laboratorio innovativo per la sanità

Si terrà all'Isola del Giglio il XXIII Congresso dell'Associazione Nazionale Sanitaria delle Piccole Isole, Anspi

ISOLA DEL GIGLIO — Fare delle piccole isole laboratori nei quali sviluppare nuovi modelli di salute, capaci di integrare assistenza sanitaria, prevenzione, tutela dell'ambiente, innovazione tecnologica e partecipazione delle comunità.

È la sfida al centro del XXIII Congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Sanitaria delle Piccole Isole (ANSPI), in programma all'Isola del Giglio dal 2 al 4 Ottobre 2026, dal titolo “Piccole isole e approccio One Health. Dalla fragilità territoriale a modello di salute circolare”.

Dal confronto tra professionisti sanitari, ricercatori, istituzioni ed esperti nascerà un conference statement che raccoglierà le proposte emerse e sarà un riferimento per dare seguito al lavoro del congresso.

Nelle piccole isole la distanza dai servizi sanitari, le variazioni stagionali della popolazione e la fragilità degli ecosistemi rendono particolarmente evidente come la salute non possa essere affrontata da un solo settore. È da questa realtà che prende le mosse il congresso, applicando ai territori insulari l'approccio One Health, fondato sull'interdipendenza tra salute delle persone, deglibanimali e degli ecosistemi. A questa prospettiva si lega il concetto di salute circolare, che porta la stessa interdipendenza nell'organizzazione concreta della vita delle isole: prevenzione, servizi sanitari e sociali, tutela ambientale, risorse del territorio e partecipazione delle comunità diventano parti di un sistema nel quale ciascun elemento può produrre effetti sugli altri.

L'obiettivo è individuare modelli capaci di rispondere alle specificità delle isole e costruire relazioni stabili tra servizi, istituzioni e cittadini. Il programma scientifico si articolerà lungo tre direttrici. La prima guarderà alle isole come laboratori di futuro, affrontando legislazione nazionale ed europea, fiscalità differenziata, sostenibilità e organizzazione dell'assistenza.

La seconda sarà dedicata all'ecosistema fragile delle isole minori, con approfondimenti su salute globale, biodiversità, antimicrobico-resistenza e attività produttive compatibili con l'ambiente insulare.

La terza esplorerà gli orizzonti digitali della cura, dalle reti sanitarie diffuse all'applicazione del DM 77 nelle piccole isole, fino alla telemedicina, alla sanità intelligente e alla valutazione dell'intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori scientifici sarà Walter Bergamaschi del Ministero della Salute. Aldo Berlinguer dell'Università degli Studi di Cagliari, Eleonora Veneri del CNR, Giannina Usai di ANCIM e Ferdinando Croce dell'Università degli Studi di Messina affronteranno gli aspetti giuridici, sanitari e organizzativi legati ai territori insulari.

Sul rapporto tra salute e ambiente interverranno, tra gli altri, Serafina Valente dell'Università degli Studi di Siena e Paola Muti dell'Università degli Studi di Milano, mentre Giorgio Briganti e Silvana Pilia dell'Azienda USL Toscana sud est approfondiranno il tema dell'antimicrobico-resistenza nel rapporto tra uomo, animale e ambiente.

Il programma porterà inoltre al confronto esperienze legate direttamente ai territori, dal modello di allevamento sviluppato a Capraia alla viticoltura dell'Isola del Giglio. Alle sfide organizzative e tecnologiche saranno dedicati gli interventi di Eugenio Porfido del Centro studi e ricerca ANSPI, Massimiliano Maisano della Regione Siciliana, Alessandro Iala dell'Azienda USL Toscana nord ovest e Giulia Silveri della USL Umbria 2.

Al centro, reti di cura diffuse, applicazione del DM 77 alle piccole isole, telemedicina, sanità intelligente e strumenti per governare l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi sanitari.

A conclusione dei lavori congressuali, la tavola rotonda “Connesse e sostenibili. Diritto alla salute, transizione digitale e approccio circolare” riunirà ANSPI, ANCIM, CARD, Legambiente, FNOMCeO, Fondazione San Lorenzo, Ministero della Salute, Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare e Regione Toscana.

Il confronto servirà a mettere in relazione le esperienze e le competenze emerse nelle diverse sessioni e a individuare obiettivi, priorità e azioni sostenibili per costruire modelli integrati di tutela della salute e del benessere nelle piccole isole.

Le proposte saranno raccolte nel conference statement conclusivo, con l'obiettivo di dare continuità al lavoro avviato al Giglio e fornire un riferimento per comunità, professionisti e istituzioni. Il percorso scientifico è stato costruito dal presidente nazionale ANSPI Gianni Donigaglia e dalla presidente del congresso Paola Bonini, insieme al Centro studi e ricerca ANSPI. Il Comitato scientifico è presieduto da Donigaglia e il Comitato organizzativo da Bonini.

L"Associazione Nazionale Sanitaria delle Piccole Isole Fondata nel 2001 e attualmente presieduta da Gianni Donigaglia, l'associazione si occupa di tutelare e migliorare la salute e la sanità nelle comunità insulari minori italiane. Promuove il confronto tra professionisti, istituzioni e mondo scientifico sui temi dell'equità di accesso alle cure, dell'organizzazione dei servizi e dell'innovazione, anche attraverso telemedicina e tecnologie digitali.

Nel tempo ha portato le specificità sanitarie delle piccole isole anche nel confronto istituzionale e parlamentare, partecipando ad audizioni dedicate alle politiche per le isole minori e contribuendo con proposte sui modelli di assistenza sanitaria nei territori insulari.