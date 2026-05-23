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Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 12:00

Isola di Capraia al voto, affluenza alle 12

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Foto di repertorio

Seggi elettorali aperti oggi e domani per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale



ISOLA DI CAPRAIA — Seggi elettorali aperti da questa mattina alle 7 e fino alle 23 di questa sera per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale del Comune di Capraia Isola, unico Comune al voto in privincia di Livorno.

Alle 12 di oggi, domenica 24 Maggio, nell'unica sezione presente, ha votato il 29,19% degli aventi diritto al voto.

Nelle precedenti elezioni amministrative alla stessa ora aveva votato il 30,19% degli aventi diritto.

Le votazioni proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 25 Maggio, fino alle 15.

Domani pomeriggio, subito dopo la chiisura delle urne, sarà effettuato lo spoglio delle schede.

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