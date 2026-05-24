Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 19:00
Elezioni a Capraia, affluenza alle 19
Ecco la percentuale degli elettori che hanno già espresso il loro voto per le elezioni amministrative
ISOLA DI CAPRAIA — Fino alle 23 di questa sera proseguono le operazioni di voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale del Comune di Capraia Isola.
Alle 19 di oggi, domenica 24 Maggio, ha votato il 57,36% degli aventi diritto al voto.
Alle precedenti elezioni amministrative nello stesso orario aveva votato il 64,36% degli aventi diritto.
Le votazioni proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 25 Maggio, fino alle 15.
Domani pomeriggio, subito dopo la chiisura delle urne, sarà effettuato lo spoglio delle schede.
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