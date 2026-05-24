Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:00 METEO:LIVORNO18°29°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Domenica 24 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Elezioni a Capraia, affluenza alle 19 Isola di Capraia al voto, affluenza alle 12 ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Seggi aperti per scegliere il sindaco di Capraia
corriere tv
La bambina volante: sospesa tra due palazzi di otto piani a Giugliano
La bambina volante: sospesa tra due palazzi di otto piani a Giugliano

Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 19:00

Elezioni a Capraia, affluenza alle 19

Condividi
Foto di repertorio

Ecco la percentuale degli elettori che hanno già espresso il loro voto per le elezioni amministrative



ISOLA DI CAPRAIA — Fino alle 23 di questa sera proseguono le operazioni di voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale del Comune di Capraia Isola.

Alle 19 di oggi, domenica 24 Maggio, ha votato il 57,36% degli aventi diritto al voto.

Alle precedenti elezioni amministrative nello stesso orario aveva votato il 64,36% degli aventi diritto.


Le votazioni proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 25 Maggio, fino alle 15.
Domani pomeriggio, subito dopo la chiisura delle urne, sarà effettuato lo spoglio delle schede.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Un uomo di 62 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Elezioni a Capraia, affluenza alle 19

Politica

Isola di Capraia al voto, affluenza alle 12

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Politica

Seggi aperti per scegliere il sindaco di Capraia