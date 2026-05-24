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Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 23:00

Comunali a Capraia, affluenza in calo

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Foto di repertorio

Ecco la percentuale degli elettori che è andato a votare nella prima giornata delle elezioni amministrative



ISOLA DI CAPRAIA — Chiusa la prima giornata di voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale del Comune di Capraia Isola.

Alle 23 di questa sera, domenica 24 Maggio, ha votato il 60,66% degli aventi diritto al voto. 

La scorsa tornata elettorale aveva visto votare nella stessa giornata il  65,84% degli aventi diritto. Quindi al momento risulta un calo di circa il 5%.

Le votazioni proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 25 Maggio, fino alle 15.

Domani pomeriggio, subito dopo la chiisura delle urne, sarà effettuato lo spoglio delle schede.

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