Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 23:00
Comunali a Capraia, affluenza in calo
Ecco la percentuale degli elettori che è andato a votare nella prima giornata delle elezioni amministrative
ISOLA DI CAPRAIA — Chiusa la prima giornata di voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale del Comune di Capraia Isola.
Alle 23 di questa sera, domenica 24 Maggio, ha votato il 60,66% degli aventi diritto al voto.
La scorsa tornata elettorale aveva visto votare nella stessa giornata il 65,84% degli aventi diritto. Quindi al momento risulta un calo di circa il 5%.
Le votazioni proseguiranno anche nella giornata di domani, lunedì 25 Maggio, fino alle 15.
Domani pomeriggio, subito dopo la chiisura delle urne, sarà effettuato lo spoglio delle schede.
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