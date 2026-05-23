Politica Domenica 24 Maggio 2026 ore 07:00
Seggi aperti per scegliere il sindaco di Capraia
Al via il voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Tre liste in campo
ISOLA DI CAPRAIA — Seggi aperti dalle 7 di questa mattina sull'Isola di Capraia per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.
Le liste in campo sono tre.
Le votazioni proseguiranno fino alle 23 di questa sera.
Domani, lunedì 25 Maggio, si potrà votare dalle 7 alle 15 e subito dopo la chiusura delle urne elettorali si procederà allo spoglio delle schede.
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