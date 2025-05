Sulle navi gialle 500 posti di lavoro

La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries ha diffuso un avviso per la ricerca di personale da imbarcare

VADO LIGURE — La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries cerca personale.

“Corsica Sardinia Ferries è un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli”, afferma il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli.



Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce.



Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.



Ecco tutte le informazioni sui posti di lavoro offerti da Corsica Sardinia Ferries e come candidarsi:



I profili ricercati sono diversi, per le aree coperta, macchina, camera e cucina.



FIGURE RICERCATE



Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:

- Ufficiali e Sottufficiali di macchina e di coperta;

- Personale di Cucina

- Chef de rang e barman

- Addetti alle cabine

- Addetti Sala / Bar/ Casse

- Receptionist / Hostess



REQUISITI



I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.

Per il personale di Sala / Bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.

Per la posizione di Receptionist / Hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.





CONDIZIONI DI LAVORO



Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.





LA COMPAGNIA



Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 14 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001.



CANDIDATURE

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il CV tramite il sito della Compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com

I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il CV via e-mail a segreteria@primetn.it.

