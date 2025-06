Insetti, muffa e sporco, chiuso un ristorante

È questo il risultato di un controllo dei carabinieri del Nas in collaborazione con l'Asl locale

LIVORNO — I carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, in seguito ad un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, hanno rilevato che i locali in un ristorante del centro di Livorno, erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso non rimosso da tempo, tracce diffuse di grasso ed unto su impianti ed attrezzature, muffa alle pareti e la presenza di insetti infestanti in esche di cattura poste in più punti della pavimentazione.

Inoltre, è stata rilevata e contestata anche la mancata attuazione del piano di autocontrollo (Haccp) a seguito del ritrovamento di uno stoccaggio misto di generi alimentari con materiali non pertinenti.

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, da cui è scaturito un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha inoltre comportato sanzioni a carico della titolare per 3.000 euro.