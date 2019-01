All'Elba la prima neve del 2019 - VIDEO

Questa mattina anche sull'isola d'Elba arrivano i primi fiocchi di neve del 2019, previsto un calo delle temperature e neve possibile fino a 200 metri

MARCIANA — All'isola d'Elba arrivano i primi fiocchi di neve del 2019. Anche se l'Elba non era fra le zone indicate nell'allerta meteo per il rischio neve, a differenza di altre zone della Toscana, in particolare dell'entroterra, ecco invece la prima immagine di una nevicata in corso sui monti di Patresi, nel Comune di Marciana, postata questa mattina sulla pagina Facebook dell'Hotel Belmare.

Nel frattempo arrivano anche le prime suggestive immagini della nevicata sul Monte Capanne, pubblicate sui social da Alessio Gambini, che ha anche pubblicato dei video in diretta.

Le previsioni meteo del Centro funzionale regionale per oggi indicano tempo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse più probabili e frequenti sulle zone centro meridionali e in Appennino.

Previste temperature in calo e la neve inizialmente prevista oltre 400 metri (o a quote inferiori sui settori appenninici), in serata è prevista anche a quota 200 metri.

Previsti venti deboli e moderati da nord-est con locali rinforzi e mare poco mosso sotto costa, mosso invece al largo.