Lunedì 19 Gennaio 2026
Attualità Lunedì 19 Gennaio 2026 ore 11:30

Assemblea sindacale Asa, i servizi sospesi

Foto di archivio

Ecco gli orari di sospensione dei servizi e le zone interessate



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Mercoledì 21 Gennaio il settore Gestione Clienti di Asa spa sarà impegnato in un’assemblea sindacale.

Pertanto Asa fa sapere in una nota che i servizi allo sportello saranno sospesi dalle ore 9 alle ore 14,30 mentre il call center commerciale 800010303 interromperà le proprie attività dalle ore 8 alle ore 14,30. 

I servizi riprenderanno regolarmente al termine dell’assemblea.

Tale comunicazione riguarda l'intero territorio in cui Asa gestisce il servizio idrico integrato: zona Livornese, Bassa Val di Cecina, Alta Val di Cecina, Val di Cornia e Isola d'Elba.

"Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo l’utenza per la comprensione", si conclude la nota di Asa.

