Disabilità, bandi per progetti di autonomia

Pubblicate le manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi destinati a persone con disabilità

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Sono state pubblicate nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest le manifestazioni di interesse da Zone Distretto e Società della Salute per partecipare alla seconda annualità del biennio 2022-2024, del bando della Regione Toscana (DGRT 759/2023) per il finanziamento di interventi a valere sul fondo “Indipendenza e autonomia - InAut”.

InAut, come spiega l'Asl in una nota, ha l'obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, al pari degli altri cittadini, attraverso misure di sostegno che favoriscano la crescita della persona e il miglioramento della propria autonomia, finalizzata prioritariamente a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione.



InAut si inserisce all'interno del progetto Giovanisì, poiché le finalità di autonomia delle persone con disabilità, in particolare giovani, e gli obiettivi progettuali di ciascun progetto personalizzato sono coerenti con la mission generale della linea di intervento.



Gli avvisi pubblici restano aperti per una finestra temporale di 30 giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione.



Le domande devono essere presentata seguendo le modalità specificate in ciascun bando:

Link diretto alla pagina del sito aziendale "Manifestazioni di interesse".