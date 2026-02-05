Pioggia e vento, scatta l'allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo. Ecco le previsioni per le prossime ore

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Sulla Toscana permane un flusso umido occidentale in seno al quale è atteso il transito di un nuovo impulso perturbato tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì.

Per questo motivo la sala unificata della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo con codice giallo su tutta la Toscana per rischio idraulico e idrogeologico dalla mezzanotte di questa sera, 5 Febbraio, fino alle 12 di domani, venerdì 6 Febbraio.

Emesso anche un codice giallo per vento dalle 3 fino alle 9 di domani, venerdì 6 Febbraio.

Oggi, giovedì, sono previate locali piogge sparse in genere di breve durata. Nella parte finale della giornata peggiora sulla parte più occidentale con piogge diffuse.

Domani, venerdì, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata. Cumulati medi in genere tra 10 e 20 millimetri, massimi puntuali fino a 40-50 millimetri, con intensità oraria fino a 30 mm/h.

Domani, venerdì, possibili temporali nella mattinata, specialmente nella prima parte, in particolare sulle zone centro meridionali più occidentali.

Domani, nelle prime ore, sono previste raffiche di vento meridionali fino a 60-80 chilometri orari su Arcipelago e costa grossetana. Intorno a metà mattina temporanee raffiche da nord ovest fino a 70-90 chilometri orari su Arcipelago e litorale livornese, raffiche fino a 50-70 sulle colline del grossetano del senese e del pisano.

Infine, domani, sono previsti mari molto mossi.