Pioggia e temporali forti, allerta arancione

La Sala unificata della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani. Ecco le previsioni

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Bassa pressione in transito sulla Toscana a causa di una saccatura proveniente dall’Atlantico che porterà probabilità di temporali sparsi anche forti.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta su gran parte della regione, valido dalle 7 alle 13 di domani domenica 13 Luglio, per temporali forti e rischio idrogeologico su reticolo idraulico minore.



Nel dettaglio, il codice di allerta è arancione su costa, arcipelago e a sud della regione. Dalle 13 alle 20 in queste zone l'allerta sarà gialla.

Giallo invece sulla Toscana centrale e sulle zone nord occidentali.

Restano escluse dal bollettino di allerta le aree del Mugello e della Val di Sieve, della Romagna toscana, dell’Arno Casentino e Valtiberina.

In base alle previsioni meteo del Centro funzionale regionale, oggi saranno possibili locali rovesci pomeridiani nelle zone interne. Domani, domenica, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. In mattinata fenomeni più probabili e frequenti sulle zone costiere ed occidentali in genere, nel pomeriggio precipitazioni in spostamento verso le aree interne della regione.

Tra la prima mattina e il tardo pomeriggio di domani, domenica, possibilità di forti temporali su gran parte della regione, più intensi sulle aree costiere. Prevista l'attenuazione o cessazione dei fenomeni nella serata di domani.