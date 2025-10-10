Elezioni venerdì 10 ottobre 2025 ore 18:10
Grieco, "parità di genere impegno prioritario"
La candidata al Consiglio regionale Cristina Grieco evidenzia la necessità di non lasciare indietro nessuno
PROVINCIA DI LIVORNO — "La parità di genere per me è un impegno prioritario".
Cristina Grieco, candidata al Consiglio regionale nella lista del Pd nel collegio di Livorno, evidenzia la necessità di una "Toscana che sia sempre di più delle donne e per le donne".
Questo il suo messaggio durante l'appello al voto di fine campagna elettorale.
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI