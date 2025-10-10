Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 10 ottobre 2025
Grieco, "parità di genere impegno prioritario" Fdi, Barbetti sostiene Marcella Amadio Toscana Rossa, appello a votare Benedetto Lupi Giani chiude a Livorno la campagna elettorale
Elezioni venerdì 10 ottobre 2025 ore 18:10

Grieco, "parità di genere impegno prioritario"

Cristina Grieco, candidata Pd

La candidata al Consiglio regionale Cristina Grieco evidenzia la necessità di non lasciare indietro nessuno



PROVINCIA DI LIVORNO — "La parità di genere per me è un impegno prioritario".

Cristina Grieco, candidata al Consiglio regionale nella lista del Pd nel collegio di Livorno, evidenzia la necessità di una "Toscana che sia sempre di più delle donne e per le donne".

Questo il suo messaggio durante l'appello al voto di fine campagna elettorale.

Tag
L'articolo di ieri più letto
Il leader della Lega e ministro lo aveva annunciato durante le contestazioni di martedì scorso in città
