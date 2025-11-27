Incendio in casa, muore una donna

Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario ma purtroppo per una donna di 79 anni non c'è stato nulla da fare

LIVORNO — Questa mattina verso le 10 in un'abitazione di via Modigliani è scoppiato un incendio ed è morta una donna di 79 anni.

L'allarme è partito dai vicini di casa della donna che hanno visto uscire del fumo dalla casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, un'automedica e le ambulanze della Croce Rossa Italiana e della Misericordia di Montenero.

I vigili del fuoco portato fuori dalla casa la donna ed i soccorritori presenti sul posto hanno cercato di rianimarla ma purtroppo la donna è deceduta.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava cucinando qualcosa quando sarebbe caduta a terra a causa di un malore e così l'incendio sarebbe scoppiato in cucina.