Cronaca giovedì 27 novembre 2025 ore 13:21
Incendio in casa, muore una donna
Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario ma purtroppo per una donna di 79 anni non c'è stato nulla da fare
LIVORNO — Questa mattina verso le 10 in un'abitazione di via Modigliani è scoppiato un incendio ed è morta una donna di 79 anni.
L'allarme è partito dai vicini di casa della donna che hanno visto uscire del fumo dalla casa.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, un'automedica e le ambulanze della Croce Rossa Italiana e della Misericordia di Montenero.
I vigili del fuoco portato fuori dalla casa la donna ed i soccorritori presenti sul posto hanno cercato di rianimarla ma purtroppo la donna è deceduta.
Secondo una prima ricostruzione, la donna stava cucinando qualcosa quando sarebbe caduta a terra a causa di un malore e così l'incendio sarebbe scoppiato in cucina.
